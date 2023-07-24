60歲蘇先生1年多前曾因胸、腰椎壓迫性骨折開刀，近日下背疼痛加劇，透過在背部脊椎神經根周圍注射類固醇及局部麻醉藥，疼痛大幅減緩。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

60歲蘇先生1年多前曾因胸、腰椎壓迫性骨折開刀，近日下背疼痛加劇，嚴重影響生活品質，與大里仁愛醫院神經外科醫師賈開傑討論後，接受神經阻斷術，透過在背部脊椎神經根周圍注射類固醇及局部麻醉藥，減緩疼痛，後續再至門診追蹤，蘇先生背痛大幅緩解。

賈開傑說明，下背痛的鑑別診斷非常多，可從臨床症狀及影像學檢查找出病因，並有多種治療方式。神經外科診斷會先從病人疾病描述、身體檢查、是否伴隨不同位置的下肢痛、麻、無力的表現，評估是否屬於脊椎神經病變，並推測病灶位在第幾節脊椎安排相關影像檢查。

他指出，脊椎神經造成的下背痛簡單分為不穩定疼痛，如脊椎滑脫、外傷骨折；神經或神經根壓迫，如脊椎狹窄、椎間盤突出、癌症轉移、坐骨神經痛；以及發炎，如感染、僵直性脊椎炎、小面關節炎。下背疼痛的治療方法則分為非侵入性治療，如改變生活習慣、復健、穿著背架、藥物治療，若無法有效控制疼痛，則需考慮開刀、脈衝射頻療法、神經阻斷術等。

賈開傑指出，神經阻斷術具有診斷及治療的功能，可以大幅緩解因創傷或是脊椎手術後產生短期且劇烈的急性疼痛。藥劑施打過程約20至30分鐘，止痛效果雖因人而異，但通常能維持長達1個月。目前可由健保給付，自費部分則依病人是否額外增打PRP或羊膜到神經決定。

他說，只要是懷疑神經造成的疼痛都可以進行神經阻斷術，不適合開刀或不想開刀的病人都可以使用該治療。不過施打時要注意打針的皮膚位置沒有感染，或病人有無凝血異常問題。

賈開傑強調，下背痛的原因及治療非常多樣化，就連止痛藥物都依照病人身體狀況而有不同的選擇，不建議民眾自行至藥局買止痛藥服用，應就醫尋求專業診斷，一同找出原因、對症治療。