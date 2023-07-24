大陸武漢一位幼教黃老師在《抖音》上分享工作內容，其中一支對小朋友教唱兒歌《小小花園》的影片意外爆紅，歌詞「在什麼樣的花園裡面挖呀挖呀挖」也成為熱門關鍵字，甚至跨海紅到台灣。近日有男子分享，某天他洗完澡準備開戰，沒想到躺在床上的女友突然問他，是否準備好「在我的花園裡挖呀挖呀挖」，瞬間打壞氣氛，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，他和女友交往5年多，由於工作關係兩人保持微遠距戀愛，周末時他會前往女友住處過夜，兩人也會趁機做些壞壞的事情。當天出浴的原PO看到女友只穿內衣躺在床上，顧不得頭髮沒吹乾就主動撲向女友，沒想到接下來的對話卻完全出乎他的意料。

原PO指出，當時女友對他太過主動的態度相當驚訝，他則回應「誰叫寶貝要穿成這樣誘惑我」，沒想到接下來女友卻反問，「那你準備好了嗎？」，原PO一時丈二金剛摸不著頭腦，「準備什麼？」，女友卻說明，「在我的花園裡挖呀挖呀挖」，讓開戰前的旖旎氛圍瞬間變成搞笑現場。

對此，許多人紛紛回應，「抖音看太多了吼」、「做好防護措施不然會有大大的花」、「然後你的鳥兒也開花了」、「女友蠻可愛有情趣的」、「懂種花」。