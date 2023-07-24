「第18屆 KKBOX風雲榜」將於9月2日在高雄巨蛋舉行，繼日前揭曉首波15組表演嘉賓，今（24日）再公布主持人由黃偉晉擔任，首次獨力扛下大型音樂典禮主持的重責大任，讓他直呼「壓力爆棚」，最擔心串場的時候講錯話或冷場，「這應該是最尷尬的吧」。

他日前主持金曲紅毯表現備受好評，緊接著將主持KKBOX風雲榜，笑稱是自己出道13年最大挑戰，直言：「最擔心可能是串場的時候可能講錯、做效果的時候冷場，然後最怕是會介紹錯人，這應該是最尷尬的。」提到上次金曲獎表現只給自己60分及格，「自己雖然做了很多功課，但跟來賓和藝人互動方面，因為沒辦法預期對方的反饋，所以全靠紅毯搭擋陳明珠的幫助」。

他近期已開始積極準備風雲榜主持工作，以一句口訣「不要太緊張」提醒自己，做好心理建設應付這次大挑戰。此外，官方也公布海外表演嘉賓，今年特別邀請日本創作新星imase、挪威清新小王子Peder Elias等海外超人氣歌手登台獻聲，並預告 Peder Elias將與金音才女Karencici合作共演，集結海內外實力派歌手，展現音樂無國界的魅力與多元。