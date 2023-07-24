避免因停電中斷遊戲，UPS品牌伊頓Eaton在用電高峰的暑假，宣布推出針對遊戲玩家設計的Eaton Gamer UPS電競級不斷電系統 GM1500LV。

美商伊頓的UPS電力技術廣泛應用在半導體、高科技廠房、金融、企業等環境，在台灣，「伊頓飛瑞」延伸其電力研發技術跨足電競領域。伊頓推出不斷電系統GM1500LV，讓遊戲玩家無須擔心斷電風險，純正弦波(pure sine wave)的純淨電源，保護電玩主機和其他設備不受斷電或壓降等電力品質不良的影響，享受不間斷的遊戲體驗。

伊頓電競級不斷電系統是專為遊戲玩家而生，停電時因為有可靠的電池備援，連螢幕黑屏都不會有，平時也能發揮主動穩壓功能AVR，保護設備避免突波等電力品質不良的影響，為電競PC和遊戲機提供電源保護和備份。後方配備5個UPS插座和5個穩壓插座，前方配備USB Type-A和USB Type-C充電孔各一個。

此外，黑色酷炫外殼點綴動態RGB呼吸燈為業界首創，提供多種照明模式，完美搭配其他電競設備，緊抓玩家目光。