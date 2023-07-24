基隆陸軍六軍團第三支部祥豐營區24日下午發生彈藥爆炸意外，導致共有9名士官兵受傷，其中2人傷勢較為嚴重，手臂疑遭炸斷，1名重傷送三總基隆分院正榮院區、另外有1名重傷及5名輕傷送往基隆長庚，但傷勢及詳細情況都還有待進一步調查釐清。對此，前空軍副司令張延廷24日就表示，「現在各個地方都有這樣老舊的彈藥，它的這個環控系統一定要降溫，傳統迫擊砲砲彈是沒有環控系統，環控系統是溫度、濕度都要控制住的」。

張延廷24日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這批彈藥年齡非常久了，因為他會有三個風險，因為年久，有些引信就會失靈，這樣的彈藥還有非常多的；第二個最近高溫，高溫沒辦法降溫，彈藥裡面的化學反應會比較劇烈，不需要外力就觸發；第三還好這些人有穿防彈背心，防彈背心是保護五臟六腑，所以手炸斷是不幸中的大幸」。

最後張延廷也強調，「現在各個地方都有這樣老舊的彈藥，它的這個環控系統一定要降溫，最近幾天是大暑，大暑溫度特別高，傳統迫擊砲砲彈是沒有環控系統，環控系統是溫度、濕度都要控制住的」。

而陸軍第六軍團指揮部回應，轄屬基隆彈藥分庫24日下午3時許於彈藥庫房外，執行彈藥檢整作業時，其中1枚120公厘迫砲彈不明原因爆炸，造成9名官兵受傷，其中2員傷勢較重，均已送往醫院急救。

第六軍團指出，獲報後即指遣高階幹部前往處理，並協請院方給予受傷官兵最佳醫療照護；另司令部、陸勤部及六軍團將編組相關專業幹部，成立專案小組調查、釐清，並持恆落實各項作業風險管控作為，確維部隊安全。