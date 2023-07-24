台灣監獄人滿為患、各式各樣罪犯皆有。而高牆文化裡有個共識，「不對親人、女性下手」，因此未守住私慾的性犯罪者，獄友對「香蕉犯」(即為性侵犯)極度不友善。一名曾入監服刑10年的更生人黑仔(化名)接受《中時新聞網》獨家訪問，透露「性侵犯入監後超慘狀況。」另外，藝人NONO先前捲入性侵疑雲，若入監後會有何慘況?黑仔內幕全說了。

獨/NONO若入獄完蛋了? 更生人狂掀「特殊待遇」內幕：沒尊嚴日子

性侵犯入監後會有何慘況?黑仔表示，「有些人(受刑人)會被牙刷刮龜X、拿牙膏弄，或叫他們在太陽底下罰站等，甚至有時還會拳腳相向、任人使喚，過得較悽慘、沒尊嚴的日子」。至於受欺辱的性侵犯反應?黑仔則說，「他們自知幹的是傷天害理的事，一般來講不會反抗，若反抗下場會更慘」。

彰化地院警備車抵北所。（游定剛拍攝）

藝人NONO日前遭網紅小紅老師指控，「涉嫌性騷、性侵，受害女子將近30人。」外界好奇，「若NONO判刑確定入監後，也會像一般受刑人對待嗎?」黑仔坦言，「他們(NONO)這種名人都會被保護，不會跟一般犯人關一起，譬如說，『香蕉犯』的會關在同一房、同一工廠裡，較不容易『被處理』」。

高牆裡的世界外界難以了解。（游定剛拍攝）

「性侵犯運氣好壞不同」。黑仔說，「若遇到較有正義感、行俠仗義痛恨『香蕉犯』的受刑人，他們生活中一定會處處針對。」不過，黑仔強調，「名人涉性侵案服刑不會有特殊待遇，反而監所管理員會較關心他們的人身安全」。

鐵窗裡的日子，更生人坦言，「若被人糟蹋過，一次就後悔了」。（游定剛拍攝）

訪問最後，黑仔感嘆表示，「進去(入監)若遇到被糟蹋，一次就會後悔了，且香蕉犯出獄後還要被控管，戴電子腳鐐在身上，人家都知道你犯什麼案了」。