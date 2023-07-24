中共中央政治局24日召開會議，由中共總書記習近平主持會議，分析研究當前經濟形勢並部署下半年經濟工作。會議中指出，當前經濟運行面臨新的困難挑戰，主要是國內需求不足加上重點領域風險隱患較多，同時外部環境複雜嚴峻，強調疫後經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，大陸經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。

根據新華社報導，會議中強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面深化改革開放，加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

會議指出，要找準發力方向，加強逆週期調節和政策儲備，繼續實施積極的財政政策、穩健的貨幣政策，延續優化、完善落實減稅降費，並大力支持科技創新、實體經濟和中小微企業發展。

會議中強調，要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，把實施擴大內需戰略與深化供給側結構性改革有機結合起來，提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費，對外要多措並舉，穩住外貿外資基本盤。

此外，還要切實防範化解重點領域風險，適時調整優化房地產政策，因城施策更好滿足居民剛性和改善性住房需求，加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設。

會議中也強調，要加大民生保障力道，把穩就業提高到戰略高度通盤考慮，兜牢兜實基層「三保」底線，擴大中等收入群體，並堅決防範重特大安全事故發生，保障迎峰度夏能源電力供應。