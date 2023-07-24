國家重要民俗雲林縣「口湖牽水狀」是台灣規模最大的水難祭儀，源於178年前口湖、四湖地區狂風暴雨奪走數千人性命，後人每年以道教牽水狀科儀拔度亡靈，24日下午分別於四湖鄉下寮仔萬善爺廟、口湖鄉金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠進行牽水狀、挑飯擔、放水燈等祭典儀式，現場不少民眾念及先人，泣不成聲，場面莊嚴哀戚。

雲林縣長張麗善表示，金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟藉由舉行盛大祭典，緬懷水災罹難先民。其中下寮仔萬善爺廟挑飯擔祭祖靈，是由口湖鄉、四湖鄉14個聚落村民，用扁擔挑著飯菜祭品徒步走到廟前集體祭拜祖靈，展現慎終追遠的人文意涵。

張麗善說，下寮仔萬善爺廟「口湖下寮萬善同歸塚」，為埋葬當年罹難先民的地點之一，透過辦理點燈儀式追思先人，也讓後代藉此了解在地歷史記憶。另外，金湖萬善爺及蚶仔寮萬善祠還有放水燈儀式，以水燈邀引水難罹難的孤魂前來接受超渡，期望透過這些祭典儀式，讓後人追思緬懷先人。

縣文化觀光處長陳璧君指出，口湖牽水狀活動，是雲林縣第1個國家指定重要民俗，也是全亞洲唯一以天災水難慎終追遠的民俗活動，呈現敬畏天地的信仰，今年邁入第178年周年，系列活動於本月24、25日展開，歡迎大家一同參與口湖牽水狀儀式，了解其背後的歷史意義。

地方文史工作者提到，針對牽水狀祭典，縣府曾邀學者專家，探討災難記憶與災後民俗，以及災害所存在的永恆性，提醒後人在緬懷先人的同時，更要重視災難的防範。對於在地居民而言，牽水狀文化不僅是緬懷、超拔先人，更有提醒子孫居安思危的重大意涵。