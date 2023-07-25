21日發生在新林洞地鐵站4號出口附近巷弄的持刀隨機攻擊事件，韓國最大入口網站Naver旗下購物平台表示，事發隔天的22日，「防身用品」成為20至40歲女性、20至50歲男性搜尋次數最多的關鍵字，在10多歲男性中則排名第2，在10多歲及50多歲女性中排名第3。

胡椒噴霧、伸縮棍、電擊器、電擊槍等都是熱門關鍵字，其中「胡椒噴霧」更在Naver購物平台整體商品中登上「最熱賣商品」第4名。

首爾大學心理學系教授郭金珠（譯音）接受韓聯社訪問指出，這類隨機犯罪容易使人對他人產生警戒，認為「必須靠自己的力量守護自身安全」，尤其這次事件受害者皆為男性，也讓過去因隨機犯罪受害者多為較無反抗的老人或婦孺，潛意識認為自己並非「犯案對象」的男性產生不安感。

33歲趙姓嫌犯21日下午2時7分許在地鐵2號線新林站4號出口附近巷弄商家前持兇器攻擊一名20多歲男性，之後又在巷內及鄰近停車場前陸續刺傷3名男性，最後在附近運動中心前階梯停下休息，被警方以現行犯逮捕。

3名傷者中傷勢較輕者已出院，其餘兩人仍在住院治療，但無生命危險。唯一一名死者的家屬今天在國會網站發起請願，要求重判此案嫌犯死刑。

自稱死者堂哥的請願人表示，死者的母親在他考大學前罹癌過世，父親則在海外工作，他在那之後一肩扛起照顧弟妹的責任，考上大學後仍勤工儉學，那天到新林也是為了尋找房租低廉的住處，沒想到一走出房仲店面就遭遇攻擊。

趙姓嫌犯已因殺人及殺人未遂罪嫌遭警方羈押，他在前往調查途中向守候在警局前的媒體表示自己是因為「太辛苦了才犯罪的」，「我在反省了」，之後又在法院前說「我就是個一無是處的人，對不起」。警方表示，嫌犯供稱「因為我不幸，所以也想讓別人不幸，在盛怒狀態下犯下了罪行」。

據嫌犯供詞指出，之所以選擇新林站下手，是因為過去曾與朋友到新林一帶喝酒，知道當地人潮很多，所以才選定犯案地點。據警方說明，嫌犯落網時曾表示自己是因吸食毒品芬太尼（fentanyl）才犯罪，但之後又改變說法；目前針對毒品的簡易測試結果為陰性，以交由國立科學搜查研究院進行進一步檢測。

這次也並非趙嫌首次犯罪，根據法律界人士說法，趙嫌13年前也曾在新林洞對素不相識的人施暴，並曾因詐欺遭判處罰金。警方正就此案考慮是否公開趙嫌的長相等個資。（編輯：高照芬）