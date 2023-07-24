新台幣7月以來上下震盪擴大，尤其近日升貶幅都在1角上下，上周新台幣合計重貶3.47角，加計今日累計已貶值4.59角；7月以來新台幣累計貶值2.17角或0.69％，淪為最弱亞幣。

根據央行統計，7月亞幣普遍走升，以泰銖強升3.09％為強，其次為韓元及日圓各反彈2.95％、2.45％，馬來西亞幣升值2.06％、新加坡升值1.87％、菲律賓披索升值0.94％、人民幣升值0.82％，而印尼盾則貶值0.2％，新台幣更貶值0.69％獨憔悴。

「新台幣近期重貶，主要受外資匯出影響最大」，匯銀主管指出，台股24日終場收17,033.61點，上漲2.91點，外資賣超195.19億元，並加大匯出力道，一早就大舉匯出，主導整體盤勢，尾盤在出口商拋匯下，新台幣貶幅略微收斂，終場仍貶值1.12角。

匯銀主管指出，此時點一方面有台股股利匯出需求，加上台股近日修正，外資在高檔獲利了結，且國內電子廠對未來展望不是太樂觀、紛紛下調財測，本周緊接著美國聯準會（Fed）就要開會，外資此時先調節、熱錢回防不難想像，隨著美元指數反彈，主要亞幣都趨貶，央行也順勢放手，讓新台幣跟著貶值，盤中僅以提供流動性為主。

值得注意的是，今日盤中新台幣匯價一度跳上31.5元，後續證實是虛驚一場。匯市交易員表示，主要是電腦當機，出現錯盤，後續已修正，盤中最低價為31.392元。

展望後市，外匯交易員則說，「美元指數要大幅走弱，還不到時間！」，短線先等Fed本周會後說法，觀察市場解讀是偏鴿或鷹，目前Fed仍未明確放棄9月升息可能性，只要還保留這個選項，美元指數將獲支撐，預料新台幣後續還是維持區間震盪格局，短線將在31至至31.5元關卡徘徊。