除了上戰場打仗、捐款、搬運物資，外國人還能如何幫助烏克蘭？33歲台裔「台美小姐」佳麗孔凡佩（Fan-Pei Koung）似乎找到了新方法，她從美國搬到烏東，擔任前線烏軍、國際志願兵的「情感支持脫衣舞孃」，並在色情平台免費提供烏軍情色內容，內容包含餵奶給士兵。
綜合美國「每日野獸報」（The Daily Beast）、《紐約郵報》（New York Post）報導，33歲的IG網紅孔凡佩來自德州休士頓，她的經歷相當豐富，曾在2014年贏得NASA太空健康挑戰（NASA Space Health Challenge），2015年參加台美小姐（Miss Taiwanese American）選美比賽，被耶魯大學「延後決定」是否錄取，過去5年來，她在加州從事與兒童相關的活動。她平日也經營IG帳號，分享擔任內衣模特兒的照片，以及日常生活影片，至今已有超過5萬粉絲。
■孔凡佩想和軍隊一起 離開烏克蘭又失心瘋回來
孔凡佩後來在克羅埃西亞遇到一群烏克蘭人，對方和她分享俄羅斯在烏克蘭的戰事，並且鼓勵她赴烏克蘭擔任志工，孔凡佩遂於2022年11月首度踏上烏克蘭土地，她先在西部大城利維夫（Lviv）的婦女庇護中心、孤兒院擔任志工，不過這份經驗仍無法滿足她，「與在美國的我相比，我沒有感覺任何特別的，我想要更多，我想要和軍隊一起」。
孔凡佩只在利維夫待一個月就離開，不過離開烏克蘭的她仍心心念念這個國家，「我非常想回到烏克蘭，我失心瘋般地試著回來」。
自從到烏克蘭擔任志工後，她也開始在IG分享和烏克蘭有關的貼文，導致粉絲數掉了5000人，「因為我從性感網紅變成了不斷談論烏克蘭的性感網紅」。
■擔任烏軍的「情感支持者」 免費提供色情內容激勵烏軍
今年2月，孔凡佩正式搬到基輔當志工，她後續前往烏東前線頓巴斯地區當志工，一邊為遭受砲火波及的城鎮居民送水，一邊擔任她所謂的「英語士兵的情感支持者」。
目前居住在烏東大城哈爾科夫（Kharkhiv）的孔凡佩也在色情平台OnlyFans創立帳戶，免費開放給烏克蘭人、士兵及志願者觀看，她認為這些人需要一些鼓勵。她在OnlyFans自我介紹是「環遊世界的女朋友」，稱自己的身體是為了「你的愉悅」而存在，志工服務內容涵蓋免費餵奶給士兵及志願者、捐款給有需要的烏克蘭人、讓孩子練習英文等。
她受訪時表示：「我是希望在烏克蘭擔任志工的性感女孩，而且可能願意上床。」她說自己帶來的是「軟性色情」外交，每個人派來了最強壯、最傑出的，而她只是說：「嘿，想聊聊嗎？我可以幫你按摩一下。」
在烏克蘭的服務如果有了化學變化，孔凡佩也不排斥與對方約會，例如她現在就同時和1名無人機操作兵、1名電廠員工、2名資訊技術員約會。
她說自己現在烏克蘭文的程度只有2歲幼童，不過無礙於和當地人溝通，拜科技之賜，只要2支手機、1個平板，她也能和一名叫做沙夏（Sasha）的男子溝通自如。
她也和外國志願兵約會，其中一位是英國士兵，兩人是在她赴部隊「安慰」士兵時認識，當時這支部隊在頓巴斯遭遇傷亡，她說她在那裡和英國士兵聊了6小時，談論對方的人際關係等話題，她在過程中抱住對方，撫摸對方的頭髮，英國士兵當下回應：「我感覺自己像小貓一樣珍貴，我已經2年沒有被觸碰了。」
■特殊志願服務被品頭論足 隻身赴前線差點被烏軍性侵
不過孔凡佩的志工服務仍遭到許多人質疑，她說自己曾被加進一個西方志願者的群組，她當時友善和群組志工打招呼，開玩笑稱希望和烏克蘭人發展親密關係，隨即被砲轟是想「在萬人墳塚拍色情片嗎」？
此外，孔凡佩6月底才在Instagram發文分享自己赴烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）前線時，被烏軍猥褻、差點性侵的經歷。她說前線沒有飯店、計程車，找不到住處的她只能向烏軍求救，想不到第一位伸出援手的烏軍在車內就上下其手，她反抗離開後，第二名烏軍保證她會像自己的女兒一樣安全，這名烏軍確實在宵禁之前都相當尊重孔凡佩，但是宵禁開始後就變了一個人，整個晚上反覆試圖侵犯她。
不過孔凡佩並未被擊倒，她在貼文中表示自己面對了最大的恐懼，「再也不害怕了」，形容自己非常「勇敢堅定」。
她7月接受美媒採訪時，仍相信自己正在提供前線士兵們重要服務，而這項服務經常被輕忽，「沒有人談論戰爭國家人民的性需求」，「想想看，其中一部分的你需要可以傾訴的對象，我正在為任何會說英語、或有3歲程度烏克蘭文的人提供這項服務」。
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