除了上戰場打仗、捐款、搬運物資，外國人還能如何幫助烏克蘭？33歲台裔「台美小姐」佳麗孔凡佩（Fan-Pei Koung）似乎找到了新方法，她從美國搬到烏東，擔任前線烏軍、國際志願兵的「情感支持脫衣舞孃」，並在色情平台免費提供烏軍情色內容，內容包含餵奶給士兵。

EXCLUSIVE | The war in Ukraine has attracted a wide range of Western volunteers to the country.



But an Instagram influencer from Texas, who moved there as the war raged, is the only one describing herself as an “emotional support stripper.”https://t.co/NrfC1RMB59 — The Daily Beast (@thedailybeast) July 22, 2023

綜合美國「每日野獸報」（The Daily Beast）、《紐約郵報》（New York Post）報導，33歲的IG網紅孔凡佩來自德州休士頓，她的經歷相當豐富，曾在2014年贏得NASA太空健康挑戰（NASA Space Health Challenge），2015年參加台美小姐（Miss Taiwanese American）選美比賽，被耶魯大學「延後決定」是否錄取，過去5年來，她在加州從事與兒童相關的活動。她平日也經營IG帳號，分享擔任內衣模特兒的照片，以及日常生活影片，至今已有超過5萬粉絲。

■孔凡佩想和軍隊一起 離開烏克蘭又失心瘋回來

孔凡佩後來在克羅埃西亞遇到一群烏克蘭人，對方和她分享俄羅斯在烏克蘭的戰事，並且鼓勵她赴烏克蘭擔任志工，孔凡佩遂於2022年11月首度踏上烏克蘭土地，她先在西部大城利維夫（Lviv）的婦女庇護中心、孤兒院擔任志工，不過這份經驗仍無法滿足她，「與在美國的我相比，我沒有感覺任何特別的，我想要更多，我想要和軍隊一起」。

孔凡佩只在利維夫待一個月就離開，不過離開烏克蘭的她仍心心念念這個國家，「我非常想回到烏克蘭，我失心瘋般地試著回來」。

自從到烏克蘭擔任志工後，她也開始在IG分享和烏克蘭有關的貼文，導致粉絲數掉了5000人，「因為我從性感網紅變成了不斷談論烏克蘭的性感網紅」。

■擔任烏軍的「情感支持者」 免費提供色情內容激勵烏軍

今年2月，孔凡佩正式搬到基輔當志工，她後續前往烏東前線頓巴斯地區當志工，一邊為遭受砲火波及的城鎮居民送水，一邊擔任她所謂的「英語士兵的情感支持者」。

目前居住在烏東大城哈爾科夫（Kharkhiv）的孔凡佩也在色情平台OnlyFans創立帳戶，免費開放給烏克蘭人、士兵及志願者觀看，她認為這些人需要一些鼓勵。她在OnlyFans自我介紹是「環遊世界的女朋友」，稱自己的身體是為了「你的愉悅」而存在，志工服務內容涵蓋免費餵奶給士兵及志願者、捐款給有需要的烏克蘭人、讓孩子練習英文等。

她受訪時表示：「我是希望在烏克蘭擔任志工的性感女孩，而且可能願意上床。」她說自己帶來的是「軟性色情」外交，每個人派來了最強壯、最傑出的，而她只是說：「嘿，想聊聊嗎？我可以幫你按摩一下。」

在烏克蘭的服務如果有了化學變化，孔凡佩也不排斥與對方約會，例如她現在就同時和1名無人機操作兵、1名電廠員工、2名資訊技術員約會。

她說自己現在烏克蘭文的程度只有2歲幼童，不過無礙於和當地人溝通，拜科技之賜，只要2支手機、1個平板，她也能和一名叫做沙夏（Sasha）的男子溝通自如。

她也和外國志願兵約會，其中一位是英國士兵，兩人是在她赴部隊「安慰」士兵時認識，當時這支部隊在頓巴斯遭遇傷亡，她說她在那裡和英國士兵聊了6小時，談論對方的人際關係等話題，她在過程中抱住對方，撫摸對方的頭髮，英國士兵當下回應：「我感覺自己像小貓一樣珍貴，我已經2年沒有被觸碰了。」

■特殊志願服務被品頭論足 隻身赴前線差點被烏軍性侵

不過孔凡佩的志工服務仍遭到許多人質疑，她說自己曾被加進一個西方志願者的群組，她當時友善和群組志工打招呼，開玩笑稱希望和烏克蘭人發展親密關係，隨即被砲轟是想「在萬人墳塚拍色情片嗎」？

此外，孔凡佩6月底才在Instagram發文分享自己赴烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）前線時，被烏軍猥褻、差點性侵的經歷。她說前線沒有飯店、計程車，找不到住處的她只能向烏軍求救，想不到第一位伸出援手的烏軍在車內就上下其手，她反抗離開後，第二名烏軍保證她會像自己的女兒一樣安全，這名烏軍確實在宵禁之前都相當尊重孔凡佩，但是宵禁開始後就變了一個人，整個晚上反覆試圖侵犯她。

不過孔凡佩並未被擊倒，她在貼文中表示自己面對了最大的恐懼，「再也不害怕了」，形容自己非常「勇敢堅定」。

她7月接受美媒採訪時，仍相信自己正在提供前線士兵們重要服務，而這項服務經常被輕忽，「沒有人談論戰爭國家人民的性需求」，「想想看，其中一部分的你需要可以傾訴的對象，我正在為任何會說英語、或有3歲程度烏克蘭文的人提供這項服務」。

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