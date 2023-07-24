藝人大牙（周宜霈）上月在社群平台爆料11年前遭黑人陳建州性騷，陳建州、范瑋琪夫婦一度提起民事訴訟，對大牙求償1000萬元，但陳建州日前撤回告訴，改向台北地檢署提告大牙妨害名譽。台北地檢署24日證實，陳建州已於上周向北檢提告大牙加重誹謗罪，北檢上周五(21日)分「他字案」，大牙被列為「他字案」被告。大牙成為台灣「＃Me Too」運動裡第一個挨告的「受害者」。

大牙在6月27日在個人臉書PO文，指自己也曾遭到性騷。她爆料說，她2012年遭當時的老闆黑人陳建州利用2人同赴香港出差時性騷，陳建州先是不斷示意要進她房間「鬆一下」，還說「那我們快一點」、「妳很正」等言語騷擾，之後還以要討論事情為由進到大牙房間，怎料對方竟開始手來腳來，還從身後環抱她，要求發生關係，當她端出范瑋琪希望能阻止黑人，黑人卻說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓她當場傻眼。

大牙透露，之所以會忍11年不敢翻臉，是因為對方曾在黑澀會時期冷凍過她，「他有的是方法能讓我馬上沒有工作」。但若是再不說出來「11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢」。

陳建州否認此事，並對大牙提起民事訴訟求償1000萬。今(24)日，大牙突然在臉書上PO文，曬出一張民事撤回訴狀的圖片，並吐露心聲。大牙表示她感受到龐大的壓力，除了變瘦2、3公斤，也求助身心科，需要靠助眠藥物才睡得著覺，不過她心理層面壓力雖大，但仍堅強地維持正常工作，斜槓的高跟鞋、飾品電商事業都沒有荒廢，努力照常過日子，不讓自己停留在過去傷痛。

對此，陳建州回應：「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。感謝！」

北檢證實，北檢上周已收到陳建州的告訴狀，並於上周五(21日)分「他」字案偵處，大牙是「他字案」被告，告訴案由為「妨害名譽」。

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