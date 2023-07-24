香港特首李家超率團出訪東協三國，今日中午與新加坡總理李顯龍會面，感謝新加坡政府支持香港加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）。李家超透露，將與新加坡簽署7份合作備忘錄，進一步推展兩地的合作；雙方也同意重啟因疫情而停止的公務員交流計畫。

香港星島網報導，李家超24日傍晚在香港財政司副司長黃偉綸及貿發局主席林建岳的陪同下會見媒體。李家超透露，今晚由香港駐新加坡經貿辦舉辦的商界晚宴中，將與新加坡簽署7份合作備忘錄，包括商貿、金融、學術研究等，以進一步推展兩地的合作。

他續指，此次出訪有兩個主要目的，包括強化與東協國家之間的友誼，推動合作互惠；其次是要說好香港故事，以向這些國家介紹金融、商務、物流等，香港在不同領域的最新情況，讓他們更了解香港的新機遇、新發展。

李家超還提到中午與新加坡總理李顯龍會面後，雙方同意重啟因疫情而停止的公務員交流計畫。這是他上任後第三次與對方會面。李家超稱他向李顯龍表示，期待未來會有更多新加坡企業能到香港落戶，並藉香港開拓大陸市場，他更感謝新加坡政府支持香港加入RCEP。

就此次行程對加入RCEP的作用，李家超表示，新加坡、印尼、馬來西亞都很支持香港加入，此次行程會鞏固這些支持，並希望能夠強化支持，讓RCEP其他成員國可探討支持香港加入，他更是希望能盡快展開加入的商討。

李家超續指，簽署合作協議是必須要強化合作的第一步，並舉例先前出訪中東簽了十多份意向書，之後已有公司到香港開展業務，也有杜拜的商會打算來港建立商會的業務，強調代表團出訪最重要的意義，是建立共識推動多方發展外，令港企建立更多網絡、人脈以深化合作討論，將訪問成果落實。