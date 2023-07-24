台南市37個行政區24日下午5時許突然同時無預警跳電，許多民眾上班到一半，整間辦公室一片漆黑，電腦資料來不及存檔，直接流失，驚呼哀號。南科管理局證實台南科學園區至少3家廠商出現瞬間「壓降」電力降載，包括設備廠、面板廠與光電廠都受波及，恐造成機台一定程度損失，廠商尚無法估算損失金額。
台電台南區營業處說明，台南市龍崎超高壓變電所24日17時28分發生開關事故，全市37區都發生「壓降」電力降載，但供電不受影響，目前正在隔離故障，之後會復原匯流排供電。
台南市37個行政區24日下午5時許突然同時無預警跳電，許多民眾上班到一半，整間辦公室一片漆黑，電腦資料來不及存檔，直接流失，驚呼哀號。南科管理局證實台南科學園區至少3家廠商出現瞬間「壓降」電力降載，包括設備廠、面板廠與光電廠都受波及，恐造成機台一定程度損失，廠商尚無法估算損失金額。
台電台南區營業處說明，台南市龍崎超高壓變電所24日17時28分發生開關事故，全市37區都發生「壓降」電力降載，但供電不受影響，目前正在隔離故障，之後會復原匯流排供電。
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