李銘順越洋視訊受訪。（鏡文學提供）

潘儀君與雷嘉汭、陸夏出席媒體茶敘。（鏡文學提供）

雷嘉汭（左起）、初孟軒、陸夏在《八尺門的辯護人》有三角戀。（鏡文學提供）

陸夏（左起）、雷嘉汭、導演唐福睿、潘儀君、初孟軒分享《八尺門的辯護人》播出完結篇後心情。（鏡文學提供）

公視律政影集《八尺門的辯護人》23日播出完結篇，人在新加坡的金鐘視帝李銘順24日以越洋視訊和潘儀君、初孟軒、雷嘉汭、陸夏一起受訪，對於網友敲碗第二季，李銘順開玩笑說：「我有私心，希望第二季多賺點生活費！」飾演法務部長的潘儀君則說「第二季陳令秋應該選總統了」！周旋在陸夏、雷嘉汭兩女之間的初孟軒則一心想洗白：「我要證明我不是渣男！」

李銘順有場戲是得知他滿腔熱血竟遭「前女友」潘儀君利用，憤而闖入法務部質問卻慘遭壓制，李銘順開玩笑表示：「交女朋友要小心啊！她可能會拖累你一生，沒想到最後還是被她耍了！」更向導演敲碗上訴：「第二季要換我耍她了吧！」

潘儀君劇中為貫徹廢死而不擇手段，強勢性格貫穿全劇，她也解釋這種追求理想的必要之惡，是當初選擇接下演出的主要原因，「我一直都滿喜歡演反派角色，因為現實生活中必須做好人，戲裡還要演好人，很無聊很無趣，演負面、反派角色有較多轉折變化，坦索很多心理沒有的東西，而且陳令秋並非一開始就腹黑，只是她是功利型的人，知道要利用什麼資源，這奠基於她有很高的理想，拯救不了你還是可以利用你！當人民福祉與她個人、政黨利益衝撞時如何做選擇，陳令秋怎麼做是顯而易見的！」

演了律政劇的潘儀君有感而發，覺得悲哀的是，法律並不是會保護好人，例如最近的性騷擾事件有些狀況令人難過，很多人質疑為何受害人當時不站出來，大家還是會先檢討被害人，她希望能有對受害者更善良的法律環境、讓他們敢於說出遭遇，希望未來關於婦女、弱勢權益的法律制度面改變得更溫暖有人性一點，而不是成為有權有勢者的操作工具。

李銘順自曝拍戲現場多加了一場對初孟軒呼巴掌的戲，「我不是故意要呼他巴掌，當時覺得忽然間給他這巴掌很重要，因為他很執著，寶哥希望打醒他，雖然用打，但疼在心裡！不希望他這麼年輕就毀了前途，太不值得，選擇自己承擔面對，不要拖他下水」。初孟軒表示，當天一到現場，李銘順就預告要送他一個禮物，直到拍攝前10分鐘才知道禮物就是呼巴掌。不過他覺得這巴掌是對的，是為了保護劇中不見棺材不掉淚的他，「對晉平來說，他原以爲爸爸是正義代表，但心中的正義、理想已被磨碎，寶哥賞我這巴掌，讓我覺得他比較像是真正的父親！」

李銘順在一場警察局拘留室情緒崩潰戲，情緒激昂的獨角戲逼哭許多觀眾。李銘順回憶，現場氛圍相當壓迫，加上導演把劇本寫得很飽滿，因此角色情緒已經堆積到最滿，自然而然就流露出真實情感，每個鏡頭都算是一氣呵成，而現場許多工作人員也都被李銘順這場戲逼哭。

此外，劇中幫助飾演死刑犯的印尼籍演員張耀翻譯的雷嘉汭，更是在大結局中有吃重演出。雷嘉汭表示，「莉娜」這角色的人設是很壓抑的，習慣憋著情緒、自己躲在房間偷哭，但最後在看守所外崩潰的戲，也是她全劇印象最深刻的一場戲，雷嘉汭不僅從走戲就開始掉淚，就連導演唐福睿更是在攝影機後看著兩人對戲，也不禁數度淚灑現場。雷嘉汭也是久久不能平復：「我感覺自己感情快收不回來，一整天都很難受，覺得快有心理創傷了！」這場戲也惹哭一票網友，紛紛留言讚賞：「這場金鐘穩了！」

而在劇中因意外發現男友初孟軒曖昧情愫的陸夏，為守護愛情竟找上楊烈飾演的漁業大佬吃鴻門宴，尋求斬斷男友向外發展的可能性。聊及這場如坐針氈的飯局，陸夏笑說：「我一開始是無可畏懼的！」原來楊烈私下是非常和藹可親的個性，陸夏難以想像他腹黑的模樣，結果開拍時導演唐福睿還對她下指示：「妳能不能看起來害怕一點？」另外，陸夏有場找上情敵雷嘉汭攤牌的戲，原先想宣示正宮女友的主權，最終竟被雷嘉汭一席話動容，兩人彼此擁抱和解，也被觀眾稱為「世紀大和解」。現場雷嘉汭、陸夏兩人更不約而同拒絕認愛初孟軒，被問到戲外會不會選擇初孟軒，兩人都笑稱：「先不用！」

陸夏受訪時笑說，「這根本不是三角戀啊！明明是單箭頭，我喜歡他（初），他喜歡她（雷），她想回家！」初孟軒為洗白自己不是渣男，強調劇中對雷嘉汭飾演的莉娜只是新鮮、欣賞，被李銘順吐槽：「你確定是欣賞嗎？你看莉娜的眼神都在我面前！」眾人則笑說初孟軒飾演的連晉平果然是「被順哥認證的渣男」。