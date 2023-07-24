台東釋迦農民防颱措施之一就是套蔬果網保護大目釋迦果皮，避免賣相受損，影響價格。（蕭嘉蕙攝）

台東大目釋迦今年受氣候影響，開花率、結果率不佳，價格走低，如今採收期在即卻碰上中颱「杜蘇芮」來襲，農民憂心忡忡，目前僅能立柱綁繩支撐果樹，避免強風吹襲倒光光，台東農改場也提醒搭設防風網，以減少強風損害。

台東大目釋迦產區遍及東海岸、縱谷及南迴鄉鎮，自6月底起由太麻里鄉往北陸續進入採收期，目前正值知本、荒野及美和地區成熟採收，但太麻里地區仍有部分未採收完畢。

太麻里釋迦農郭瑞麟表示，實施產期調節下，原定7月中旬採收完畢，但受到天氣不穩定影響，目前尚有5分地未收成，預計延後至下周才能採收完。

受梅雨季節影響，今年台東大目釋迦開花率、結果率不佳，收成狀況不如預期，加上零售市場買氣差，目前每台斤價格約30至40元不等，對比去年同期每台斤小跌10元，如今又碰上中颱「杜蘇芮」來勢洶洶，農民趁風雲變色前，進行果園防颱措施。

郭瑞麟表示，在未採收的果樹旁會插上鋼筋，用細繩捆將樹幹和鋼筋綑綁加固，避免風吹倒伏；已採收的果樹則加緊剪枝，降低受風力；釋迦果部分就要套上蔬果網保護果皮，避免受損，影響價格賣相；另外，由於釋迦果樹不耐水淹，因此果園排水溝也會加強清疏。

台東農改場提醒，颱風後倒伏的釋迦植株不可立即扶正，以免根系受損，可以支架固定，於植株基部培土，地上部修剪枝葉。病枝、落果於災後應清除，並加強病蟲害防治管理。授粉期果園宜於颱風後加強人工授粉，若花朵受損嚴重，9月上旬(白露)前仍可短截修剪，重新萌發花芽。