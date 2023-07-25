「華爾街日報」指出，中國資本幾年前還在西方發達國家叱吒風雲。從收購紐約豪宅和五星級酒店，到吞下瑞士一家化學公司及德國一家機器人巨頭，中國投資者一擲千金，搶購值得炫耀的資產。但那個時代已經結束了。

據報導，隨著西方世界對中國資本敵意加深，中國投資者正從西方撤離。越來越多中國企業轉戰東南亞工廠及亞洲、中東和南美的採礦和能源項目，中國政府正試圖鞏固與這些地方的聯盟關係，確保獲得關鍵資源。

根據保守派智庫「美國企業研究所」（AEI）整理的一份中資相關初步估計，今年到目前為止，中資最大接受國是鎳資源豐富的印尼。鎳是許多電動汽車電池的關鍵原料。「華爾街日報」檢視了這份報告。

隨著以美國為首的西方世界與中國關係惡化，中國正在作出因應，中資流動方向的轉向正是這一變化的體現，這些投資也加強了中國與世界其他地區的貿易和投資聯繫，可能在全球經濟中造成新的斷層線。

中資撤離西方可能導致部分國家新增就業減少，也可能使矽谷等一些地區的企業所能利用的資金池縮水。疲軟的中國經濟已經讓全球少了一個傳統的成長引擎。

根據最近發布的一項新指標，中國對外直接投資同比下降18%。比起在2016年創下的峰值減少25%，時值海外併購已驟減、中國政府收緊了旨在遏制資本外逃的規定。

分析人士指稱，中國國內人民幣疲軟、民營經濟步履艱難，加上政府日益注重加強國內經濟建設，以提高本國自給自足能力，也將抑制中國的對外投資流。

標普全球評級（S&P Global Ratings）亞太區首席經濟學家高路易（Louis Kuijs）指出：「總的來說，中國向國外發達經濟體輸送投資的空間正在縮小。」

高路易表示，未來3到5年間，中國海外投資流量不太可能大幅增加。（譯者：陳正健/核稿：林治平）