香港影后毛舜筠擁有漂亮臉蛋，她早年被導演相中與張國榮出演螢幕情侶，很快就走紅擔任主角，與不少著名男演員合作，演技受到外界肯定，2017年她憑電影《黃金花》獲得香港金像獎的最佳女主角；近日有網友拍到毛舜筠現身台灣，她的現況也被曝光。

有鄉民在PTT發文，透露在台北市愛貓園閒逛時，和一位氣質出眾的女性對到眼，認真打量後發現對方氣質出眾，兼具靦腆與親切，網友立刻認出是明星，但周圍十幾個人似乎都沒注意到，網友當下雖然害羞，但還是鼓起勇氣上前詢問，女星也同意拍照，他在標題忍不住直呼：「阿毛！真的是妳！」照片中毛舜筠頂著俏麗短髮，臉上只畫著淡妝，上半身是肩帶背心，打扮非常簡樸，不仔細看還以為是普通路人。

圖片一出，大票網友紛紛留言：「唉呀！表姑媽」、「毛舜筠年輕的時候超正，跟同期的女星比算是保養比較差吧」、「真羨慕你啊」、「你怎麼認出來的」、「真假，認不出來欸」、「移民到台灣嗎」、「毛真的漂亮，只是走諧星而已」、「變化好多，不過笑起來還是沒變」、「她只是沒化妝而已，有化妝會更好認」。

毛舜筠過去在經典電影《家有囍事》中飾演黃百鳴、張國榮的表姑媽，戲中和張國榮是歡喜冤家，後來親上加親成為一對，據悉戲外張國榮對毛舜筠一見鍾情，當年張國榮21歲，毛舜筠17歲，張國榮在好友幫助下獲得毛舜筠好感後交往，不過卻因為太心急，想早日結婚匆匆求婚，反而嚇跑毛舜筠，兩人因此分手。