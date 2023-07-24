竹山交流道周邊道路昨天因暴雨淹水，水退後夾帶滾滾泥流後路變一片狼藉。南投縣議員游顥提供

游顥批民進黨立委對手以竹山治水為政見，如今該區再淹水破功！南投縣議員游顥提供

南投縣竹山交流道附近台三線昨天淹大水，南投縣議員、同時也是國民黨立委提名人游顥第一時間趕赴現場，看到受淹水影響生意的商家愁容滿面，抱怨連連，忍不住痛批現任立委蔡培慧當初為了選舉搶政績，匆促要公路局施工，工程只做一半就急邀功，如今當地再陷淹水陰霾，痛斥「把治水當宣傳口號的牛皮被吹破了！」

游顥指出，強降雨是每年都可能發生的風險，但「竹山交流道真的不再淹水嗎？」他說，之前蔡培慧委員為了選舉搶政績急邀功，現在看起來牛皮吹破了，「治水不能誇口做了前段卻淹了後段，讓居民淹水比以往嚴重。」

他說，竹山需要做實事的民意代表，需要確實改良淹水問題，同時能夠協助鄉親，不要再讓鄉親因爲颱風季而有重大財損，也讓民衆安心的民意代表。

對此綠營立委蔡培慧澄清，當初進行外埔橋拓寬與周邊水溝挖深拓寬工程，的確有助紓解竹山竹山交流道下大雨時的排水問題，但昨天強降雨也凸顯末端排水溝渠未同步拓寬，導致雨水來不及宣洩排入溪流的問題，她今天已經邀集相關工程單位找出四個問題點，將會針對問題補救解決。

竹山鎮長陳東睦也緩頰說明「過去這樣的強降雨量，要積水一天才會排除，現在一小時就排除，外埔橋排水工程仍有助當地紓解淹水問題。

昨天下午一陣強降雨，造成交通部公路總局轄下的國道三號竹山交流道附近台三線嚴重淹水，游顥昨天接到民眾陳情就立即趕往現場，今天並立即與縣政府工務處副處長李坤煌、山崇里吳兆修里長前往災區會勘了解情況。

游顥說，根據初步瞭解，行政院中辦跟公路總局在去年1月外埔橋拓寬工程時，未全面考量下的急就章施工，導致現在遇到大豪雨時，低窪地區的淹水情形更加嚴重！游顥了解問題後，當場要求縣府工務處與公路總局及南投工務段聯繫，應提出治本的方法，全面從根本解決淹水問題！

面對即將侵襲台灣的杜蘇芮颱風，游顥同時也要求縣府加強清理樹枝、枯枝、雜物及垃圾，縣府工務處需協調工務段相關單位於今日儘速清除完畢，避免對淹水地區造成二次災害。