詐騙集團手法千奇百怪，近日有人冒用行政院長陳建仁照片，以「股市無情、人間有愛」等口號，意圖欺騙民眾加入LINE好友，引發討論。PTT還有網友分享，竟有詐騙簡訊顯示「槍決通知」，內文說「因您信貸詐騙缺席出庭，已通過數發部定位，通知執法人員上門強制槍斃，匯款可撤銷槍決執行。」鄉民笑虧「台灣連殺人都不會死刑了」、「打著數發部名號詐騙，政府可悲」、「數位發展部不管詐騙啊」、「這會有業績？」

PTT有網友分享臉書截圖表示：「剛剛在FB看到的，快笑死！（附圖）有話不能好好說嗎？一言不合就要槍斃XD，有夠派！有沒有現在詐騙簡訊都這麼兇的八卦？」只見圖中簡訊顯示：【槍決通知】因您信貸詐騙，缺席出庭，已通過"中華民國數位發展部"定位具體位置，現已通知當地執法部門和司法人員攜帶槍枝帶隊執行上門強制槍斃。民國112年7月23日14點前回覆「1」取得結清易科罰金匯款帳號，即可撤銷強制槍決執行。

數位發展部名號也被詐騙集團利用成為詐騙簡訊內容。（圖／取自網路）

鄉民表示「這三小」、「哈哈哈笑死」、「好酷喔」、「打著數位發展部名號詐騙，可悲爛政府」、「槍決通知XD」、「誰會被騙？傻了」、「是不是真的剩我沒槍惹」、「有跟上時事ㄛ」、「兇屁啊XD」、「感覺是放暑假屁孩的惡作劇」、「200億的數位發展部太值得了」、「數發部政績+1」、「這絕對是業績差的詐團員工想的」、「下次就有暴坊將軍來制裁你了」、「這就是幾百億打詐的成效，怕了吧」、「瑟瑟發抖」

也有人說「笑死，台灣連殺人都不會死刑了，詐騙算什麼，搞清楚國情再來好不好」、「阿杜颱風比較像詐騙」、「數位發展部被當詐騙幌子，何等諷刺」、「數發部不管詐騙啊」、「太假了，殺人犯都不太執行槍斃了」、「這可以提告恐嚇反賺一筆吧？」、「這會有業績？」