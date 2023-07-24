屏東縣議員梁育慈24日踢爆，1市民把休旅車停在路邊停車格，無端遭到從燈桿上掉落的「光纜接續盒」砸破後車窗，所幸無人受傷。（謝佳潾攝）

屏東縣議員梁育慈24日踢爆，1市民把休旅車停在路邊停車格，無端遭到從燈桿上掉落的「光纜接續盒」砸破後車窗，所幸無人受傷。（謝佳潾攝）

新北市板橋區日前發生駭人聽聞的冷氣砸死人事件，震驚社會，屏東縣議員梁育慈24日踢爆，屏東市也發生類似案件，1市民把休旅車停在路邊停車格，無端遭到從燈桿上掉落的「光纜接續盒」砸破後車窗，所幸無人受傷，但事發逾1個月後還找不到權責單位，導致受害車主求償無門，對此，中華電信表示，可能是民營電視業者所有。

「難道是板橋事件的翻版嗎？」屏東縣議員梁育慈指出，她接獲民眾陳情稱停在屏東市萬倉街停車格的休旅車，遭到路燈桿上的不明設備掉落砸中後車窗，玻璃直接碎成蜘蛛網，所幸無人傷亡，但事發1個多用後，因找不到權責單位，導致受害車主求償無門。

梁育慈說，她接獲陳情後，也協助詢問相關單位，但一樣找不到權責單位，且掉落的設備至今無人認領，她無奈道，日前新北市才發生駭人聽聞的冷氣掉落砸死人事件，引得全國民眾人心惶惶，而今屏東也發生天外飛來橫禍的恐怖案件，且完全沒有任何單位協助處理，實在不可思議。

梁育慈強調，掉落物來自路邊燈桿，還連接許多電線，如果維持通電，豈不是造成用路人更大的危險？且近日杜蘇芮颱風來勢洶洶，希望相關單位盡早出來處理，也請市公所及縣府清查所有電桿裝置物的現況，以免類似的荒謬事件再次發生。

對此，中華電信業者表示，有可能是民營電信業者所架設的光纖收容盒，也就是「光纜接續盒」。而今天與梁育慈一同到場會勘的屏東市公所、縣府工務處、交旅處、台電、警方等相關單位，都承諾將進一步釐清落掉物的來源。