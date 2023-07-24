名導演克里斯多福•諾蘭(Christopher ENolan)的傳紀電影《奧本海默》(Oppenheimer)，在上周末上映，隨即引發一些爭議，主角在性愛場景唸頌印度教經典《薄伽梵歌》(Bhagavad Gita)的著名台詞，這引起了印度教徒的反感，他們呼籲抵制，並要求刪除這個橋段。

CNN報導，這部電影是描述「原子彈之父」羅伯特•奧本海默(Robert Oppenheimer) 的生平與原子彈的故事，演員席林•墨菲（Cillian Murphy）飾演奧本海默，與演員佛蘿倫絲• 普伊( Florence Pugh)飾演的情人珍•塔特洛克（Jean Tatlock），在曼哈頓計畫執行期間，發生的一場幽會。

塔特洛克在過程中停下來，拿起一本印度教最神聖的經典《薄伽梵歌》，並要求奧本海默朗讀，特別要求他唸這一段：「我現在成為死神，世界的毀滅者。」

這一場景引起了一些印度教右翼團體的憤怒，印度民族主義印度人民黨（BJP）的一位政治家稱這部電影是「對印度教最噁心的攻擊」，並指責該電影是「反印度教勢力更大陰謀的一部分。」

印度國家新聞發言人烏代•馬胡卡 (Uday Mahurkar) 在周六的聲明表示，這一情節「是對十億印度教徒的直接攻擊，是對印度教的挑戰。」

他補充說：「我們認為，如果片商願意刪除這一場景，並採取必要措施來挽回印度教徒的心，這將視為一種友好做法。」

不過，多數的印度人沒有那麼在乎這個2分鐘的段落。《奧本海默》在印度獲得了大部分好評， 雖然片長達到3小時，但人們紛紛湧入電影院觀看。當地媒體報導，《奧本海默》在印度首周末的票房收入超過 300 萬美元，高於同時上映的強片《Barbie芭比》，該片票房收入略高於 100 萬美元。

印度電影委員會給予《奧本海默》U/A 級，意思是內容可出現適度成人主題， 12 歲以下兒童可在家長指導下觀看的電影，約略是台灣的保護級。到目前為止，印度的任何地方、任何邦都沒有禁止上映這部電影。

這樣看來，是印度教基本教義派小題大作了。這並不是印度教右翼第一次因為電影、電視節目、廣告涉及宗教而感到冒犯。由於保守派和激進團體的強烈抗議，有些節目曾經遭到抵制，甚至被迫停播，這使得印度閱聽大眾感到厭煩。

飾演奧本海默的席林墨菲說，他知道歷史上的奧本海默學識非常淵博，為了揣摩他的心境，在準備過程中也閱讀了《薄伽梵歌》。「我認為這是一篇絕美的文字，非常鼓舞人心。我認為這些詞句對他（奧本海默）來說是一種安慰。」

奧本海默精通多種語言，博學多才，自學了多種語言，包括梵語。1945年7月16 日，世界上第一場核武試驗「三位一體行動」，這名字也是他取的。在核試爆的20年後，奧本海默在接受訪問時表示：「我們知道世界因此而完全不一樣。有幾個人笑了，有幾個人哭了，但大多數人都沉默了。」

他說，在看到第1枚原子彈爆炸的閃光，他立即想到《薄伽梵歌》中的那句話：「現在，我成為了死神，世界的毀滅者。」