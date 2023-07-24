桃園煉油廠災害救援演練。(蔡依珍攝)

桃園煉油廠災害救援演練。(蔡依珍攝)

桃園煉油廠災害救援演練。(蔡依珍攝)

桃園煉油廠災害救援演練。(蔡依珍攝)

桃園煉油廠災害救援演練。(蔡依珍攝)

大有國小視導地下室防空疏散避難演練。(蔡依珍攝)

大有國小視導地下室防空疏散避難演練。(蔡依珍攝)

桃園首創增加身障人士專屬避難通道，入口處也加設避難指示標誌，貼心提醒推輪椅下坡要倒退走。。(蔡依珍攝)

張善政在桃園區長許敏松等人陪同下視察快樂國小災民收容救濟站。(蔡依珍攝)

災民收容救濟站電子化紀錄災民身分。(蔡依珍攝)

災民收容救濟站公告欄貼心翻譯成各國語言。(蔡依珍攝)

災民收容救濟站規畫孩童遊戲區。(蔡依珍攝)

災民收容救濟站規畫飼主及寵物共同安置區。(蔡依珍攝)

演習統裁部副統裁官陸軍司令部中將副司令楊基榮頒加菜金給桃園警分局長洪志朋。(蔡依珍攝)

北部地區軍民聯合防空「萬安46號」演習今天下午登場，民眾躲樹蔭底下。(蔡依珍攝)

北部地區軍民聯合防空「萬安46號」演習今天下午登場。(蔡依珍攝)

北部地區軍民聯合防空「萬安46號」演習今天下午登場，警報發布後人車淨空，桃園宛如空城，市長張善政1小時連跑桃園煉油廠等3地點視察，見災民收容救濟站有小孩玩樂區和飼主寵物共同安置區，大讚貼心，希望透過演練，提升對戰爭、颱風或地震等災害的應變能力。

張善政說，俄烏戰爭相當慘烈，現在國際局勢緊張，台灣應做好居安思危的準備，並透過各項演練，提升對於可能發生的戰爭、颱風或地震等災害的應變能力，更多一層安全保障。他讚各項演習及情境都非常逼真，不只是為了萬一出現戰爭預作準備，多項演練項目也可應用於平時地震、颱風等災害，讓民眾多一層安全保障，無形中也能讓社會體系更加穩定，「希望這些演練一輩子都不要使用到，但萬一不幸遇到也能有備無患！」

張善政先到民防管制中心聽取簡報，接著到大有國小視導地下室防空疏散避難演練，桃園首創增加身障人士專屬避難通道，入口處也加設避難指示標誌，貼心提醒推輪椅下坡要倒退走。他並到桃園煉油廠視導災害救援演練，煉油廠、桃園消防和軍方接連模擬油槽遭受轟炸後的災害救援。

張善政最後至桃園區快樂國小視導戰時災民收容救濟站開設演練，收容救濟站採電子化身分識別，除了豐富的物資也有許多創舉，像是考量不同性別、家庭設置專屬帳篷區，並和世展會志工合作規畫孩童遊戲區，避免孩子收容時影響情緒，另還特別設置「飼主及寵物共同安置區」，讓帶著寵物避難的民眾也能有心靈寄託。

陸軍副司令中將楊基榮表示，演習展現出軍民聯合、總體戰力發揮的精神，現今武器科技、天然災害不斷變化，包括極端氣候皆在變遷，因此天然災害及戰爭帶來的災難，恐怕隨時隨地都會在周遭發生，經過這次演習，相信桃園市居民對災害防護都做好準備。

今下午防空警報發布後，桃園和龜山警立即勸導所有人、車配合「車停，人就近疏散」，店家也紛紛拉下一半鐵門並將燈源關閉，熱鬧的街道頓時寂靜無聲，適逢盛夏，在外的民眾紛紛躲進超商「避難」吹冷氣滑手機，演習半小時，桃園沒有違規被開罰的案例。