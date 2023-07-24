北部地區軍民聯合防空「萬安46號」演習今天下午登場，警報發布後人車淨空，桃園宛如空城，市長張善政1小時連跑桃園煉油廠等3地點視察，見災民收容救濟站有小孩玩樂區和飼主寵物共同安置區，大讚貼心，希望透過演練，提升對戰爭、颱風或地震等災害的應變能力。
張善政說，俄烏戰爭相當慘烈，現在國際局勢緊張，台灣應做好居安思危的準備，並透過各項演練，提升對於可能發生的戰爭、颱風或地震等災害的應變能力，更多一層安全保障。他讚各項演習及情境都非常逼真，不只是為了萬一出現戰爭預作準備，多項演練項目也可應用於平時地震、颱風等災害，讓民眾多一層安全保障，無形中也能讓社會體系更加穩定，「希望這些演練一輩子都不要使用到，但萬一不幸遇到也能有備無患！」
張善政先到民防管制中心聽取簡報，接著到大有國小視導地下室防空疏散避難演練，桃園首創增加身障人士專屬避難通道，入口處也加設避難指示標誌，貼心提醒推輪椅下坡要倒退走。他並到桃園煉油廠視導災害救援演練，煉油廠、桃園消防和軍方接連模擬油槽遭受轟炸後的災害救援。
張善政最後至桃園區快樂國小視導戰時災民收容救濟站開設演練，收容救濟站採電子化身分識別，除了豐富的物資也有許多創舉，像是考量不同性別、家庭設置專屬帳篷區，並和世展會志工合作規畫孩童遊戲區，避免孩子收容時影響情緒，另還特別設置「飼主及寵物共同安置區」，讓帶著寵物避難的民眾也能有心靈寄託。
陸軍副司令中將楊基榮表示，演習展現出軍民聯合、總體戰力發揮的精神，現今武器科技、天然災害不斷變化，包括極端氣候皆在變遷，因此天然災害及戰爭帶來的災難，恐怕隨時隨地都會在周遭發生，經過這次演習，相信桃園市居民對災害防護都做好準備。
今下午防空警報發布後，桃園和龜山警立即勸導所有人、車配合「車停，人就近疏散」，店家也紛紛拉下一半鐵門並將燈源關閉，熱鬧的街道頓時寂靜無聲，適逢盛夏，在外的民眾紛紛躲進超商「避難」吹冷氣滑手機，演習半小時，桃園沒有違規被開罰的案例。
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