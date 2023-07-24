萬安演習她騎車狂奔警放行 背後是這個原因

北部地區「萬安46號」演習今（24）日下午1時30分至2時實施，新北市板橋警分局員警在板橋重慶路執行演習勤務時，見1輛機車雙載仍繼續行駛，員警立即攔下機車，經了解，機車騎士是位大腹便便的孕婦，孕婦向員警表示，因為肚子很痛，必須趕回家服藥。員警聞言，立即放行並通報沿線崗哨勿攔阻，協助孕婦安全返家。
板橋分局表示，演習雖實施人車管制，但演習時段如發生任何交通事故、治安案件或其他緊急事故，警方仍將優先處理並即時回報，以穩定社會治安及公共秩序。此事件係孕婦有危急狀況，肯定員警處置作為。
北部地區「萬安46號」演習今（24）日下午1時30分至2時實施，新北市板橋警分局員警在板橋重慶路執行演習勤務時，見1輛機車雙載仍繼續行駛，員警立即攔下機車，經了解，機車騎士是位大腹便便的孕婦，孕婦向員警表示，因為肚子很痛，必須趕回家服藥。員警聞言，立即放行並通報沿線崗哨勿攔阻，協助孕婦安全返家。
板橋分局表示，演習雖實施人車管制，但演習時段如發生任何交通事故、治安案件或其他緊急事故，警方仍將優先處理並即時回報，以穩定社會治安及公共秩序。此事件係孕婦有危急狀況，肯定員警處置作為。
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