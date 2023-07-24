女星陳嵐在年僅23歲時便嫁給香港大亨向華強，後成為丈夫在事業上的得力助手，除了有「向太」的別稱，也讓她擁有了「富婆」的形象。向太近年來活躍於各社群平台，不僅開直播帶貨時出手闊綽，豪送多台Iphone、Ipad等3C禮物給粉絲，更透露給自家保姆買婚紗、送金鐲子。

向太與向華強平時生活富裕，對待嫁給兒子的女星郭碧婷也相當好，除了向太平時會與其一同逛街購物外，向華強更在向佐兒子的周歲派對上表示：「以後我們不在的時候，將這些珠寶都給Cora、Isa、碧婷」。此外，向太近年來在社群上開始直播帶貨，雖然日前因失言和遭盜用身分而暫停活動，不過後續回歸時，更是豪送多台Iphone和Ipad等3C豪禮，且向華強為支持老婆，也透露買了多台汽車，將送給她的粉絲，種種舉動顯見兩人平時出手闊綽的風格。

向太近日登上綜藝節目，談及家庭關係時，也順著女星劉濤的話語，認為家中的保姆與他們朝夕相處相當長的時間，因此就像是一家人一樣，「她在我們家30幾年了，她結婚時我也幫她買了婚紗、金鐲子。」此外，她的孩子只要成績好，也會給出獎學金，就像是家人般對待。

事實上，自向佐與郭碧婷傳出「婚姻生變」的傳言後，一家人間的關係及互動多次引發網友關注。其中，向佐日前也在微博上發文，寫下「保姆日記」等字句自稱是保姆，更曬出郭碧婷帶著家人前來探班的相關畫面，曝光與家人間的私下真實互動。