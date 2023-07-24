今由社會局長張翠瑤（左二）代表縣長翁章梁接受器材，並致贈感謝狀給代表協會理事長與會的常務理事劉銀冰（右二）。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

考量許多獨居長輩因年事已高，無法順利彎腰剪腳趾甲，嘉義縣社會局與中華健康促進及照護協會合作，不但訓練志工幫長輩修剪腳趾甲，今協會還捐贈市值近百萬元的高規格義剪器和耗材給社會局，預估有7鄉鎮市、16個社區關懷據點服務的弱勢、獨居、雙老，至少450位長者受惠，讓老人家再也不用擔心腳趾甲長長剪不到。

嘉縣社會局與中華健康促進及照護協會推出「足步踏實～公益剪趾」計畫，經過4個月召募、培訓，舉辦3場說明會和2天培訓課程，目前已訓練33名志工人力，而協會為讓服務落實，提供志工訓練經費和器材，今由社會局長張翠瑤代表縣長翁章梁接受器材，並致贈感謝狀給代表協會理事長與會的常務理事劉銀冰。

張翠瑤指出，嘉縣老人人口比例近22％，是全台老化最嚴重的縣市，必須更努力推動高齡者照護政策，感謝參與義剪培訓的志工，犧牲假日造福鄉親，一起來照顧老人家ㄟ「腳金頭仔」。

劉銀冰表示，8成長者通常患有足部問題，不少病變主因來自腳趾甲未適當修剪，協會決定贊助義剪培訓費用，除邀請台北醫甲館醫師嚴炯誥團隊為志工進行專業訓練，也配合社區關懷據點的功能，讓志工深入村落照顧長者。