本次都更規劃基地大約0.79公頃，位於新營區長榮路及周武街口。（市府都發局提供／張毓翎台南傳真）

台南市新營區人口不斷流失，但房屋需求不減，今年南市府都發局覓得新營長榮路市有土地，並獲內政部營建署補助公辦都更先期規畫經費540萬元，可望成為新營第一處公辦都更基地，未來將蓋公宅及規畫相關社福或辦公空間進駐。

國家住都中心已在新營規畫興辦「長勝好室」，約可提供100多戶公宅，預計4年後完工；市府都發局則是規畫將新營長榮路一處的市有地興建公宅，已獲營建署補助公辦都更先期規劃經費540萬元。

市府都發局長徐中強表示，本次都更規劃基地大約0.79公頃，位於新營區長榮路及周武街口，鄰近國家圖書館南部分館及新營體育場，離新營交流道、台一線、火車站及新營轉運站約3至6分鐘，生活及交通非常便利，未來可建置100至200戶的公宅，預計在2029年完城興建。

目前由台南市政府主導的公辦都更招商基地，包含永康區精忠二村、仁德區二空新村AB區及東區平實營區一、二期、中興新城、北區自強新村等案，另北區九六新村刻正招商中；後續尚有南區警察新村、喜樹灣裡國有地及新營長榮路市有地等公辦都更基地。

徐中強說，最早完工的案子將是永康區精忠二村，預計明年9月完工，後年開始提供民眾申請入住；未來都發局會繼續盤點國公有土地，提供國都中心評估興建公宅，並爭取相關補助，落實照顧民眾居住權益。