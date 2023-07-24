老顧客陸續走出遠百寶慶店大門，心中不捨但也充滿期盼。（石智中攝）

遠百寶慶店拉下鐵門的最後身影，與顧客揮手淚別。（石智中攝）

遠百總經理徐雪芳（右）為民眾簽名寫下祝福。（吳奕萱攝）

遠百寶慶店設置「重逢約定留言牆」，讓許多顧客留下回憶感言。（石智中攝）

台灣現存最老百貨「遠百寶慶店」今（24日）晚間6點正式拉下鐵門、閉店暫別，等待未來的全新都更改建，現場聚集老顧客道別，場面溫馨樸實，遠百總經理徐雪芳、營運長林彰豐，及財務長湯治亞等也帶領寶慶全體同仁致謝。

總經理徐雪芳表示：「遠百寶慶只是短暫的離開，很快的我們就會和大家再見面，未來的改建計畫更是任重道遠。」住中正區的常客李先生表示：「平常老友聚會都在樓下美食街，今天大家來和遠百同進退。」來自新竹的顧客曾小姐也分享：「遠百是她人生第一家踏進的百貨，小時候媽媽常帶她來這裡買裙子，還有很多時髦的進口商品，長大後搬離開台北，最近才聽說寶慶店要關了，就特別過來看看，很懷念。」

在最後營業日這一天，一早就湧進專程或遠道而來的老顧客，回顧曾在遠百寶慶的舊時光及點點滴滴，樓下美食街用餐人潮也是川流不息，服務近20年的老店員說：「很溫馨的畢業典禮！」，也有員工一早上班就互相擁抱、離情依依，守著崗位陪伴顧客到閉店。今晚6點熄燈儀式結束後，遠百同仁在1樓合唱起感性曲目〈永遠的畫面〉、〈台北的天空〉，讓部分顧客勾起心中回憶、頻頻拭淚，總經理徐雪芳也在門口一一和顧客鞠躬道別，感謝這麼多年支持，隨著最後百貨拉下鐵門的身影，大家心中雖充滿不捨，但也期待未來百貨華麗的變身。

遠百寶慶店於1972年1月18日開幕，迄今超過51年歲月，承載著台北四、五年級生的青春回憶，西門町百貨戰區曾非常競爭，當年周遭的力霸百貨、來來百貨、今日百貨等都早已走入歷史，唯有遠百營業至今，該店年營業額高峰可達20多億元。

遠百寶慶店這段時間策畫不少系列活動，包括線上心理測驗、永續心未來展、感恩時光之旅、捐舊鞋送愛心等，還有「重逢約定留言牆」，讓顧客寫下童年及青春的回憶，未來遠百也將持續與社區連結，讓寶慶店印象留在顧客心中，後續改建計畫預計以「吃喝玩樂一條龍」的模式，結合西門町觀光及各年齡層娛樂需求。