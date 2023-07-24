有「半導體女王」稱號的超微（AMD）執行長蘇姿丰繼上周旋風造訪台灣之後，又馬不停蹄飛往日本。她接受日媒訪問時，除了重申看好人工智慧（AI）前景，預估今後3～4年用於AI的半導體市場將年均成長50%，還暗示可能增加台積電以外的代工夥伴。

蘇姿丰21日接受《日本經濟新聞》專訪時強調，AI將成為未來5～10年的最重要趨勢，她指出，目前的AI半導體市場規模約數百億美元，3～4年內料可成長到1500億美元（約新台幣4.5兆元）。生成式AI已開始廣泛運用於醫療、金融與製造業等各領域，龐大的數據需要瞬間處理，運算用半導體的高性能化正是AI全面普及的關鍵。

對於AI領域需求迫切的繪圖處理器（GPU），蘇姿丰表示，超微將投入大量經營資源，因為存在著龐大的商機。儘管以GPU市占率來看，排名第2的超微遠遠落後第1名的輝達（NVIDIA），但蘇姿丰一點都不畏戰，強調超微擁有最強的AI處理能力，並透露將在今年推出結合GPU與CPU的AI半導體產品。

超微產品目前大多委託台積電生產，《日本經濟新聞》關切在美中衝突等地緣風險升高的情況下，超微是否可能把訂單擴及台積電以外的其他公司，蘇姿丰回應稱，「台積電對我們來說是一個非常強大的合作夥伴，但我們始終對於其他代工廠持開放態度」。

先前曾有韓媒稱超微轉單三星，蘇姿丰才澄清「別相信」，可是她在訪問中又透露，希望保持一定的靈活性，將製造生產分散到不同的地區，只要能滿足技術條件，也會委託台積電位於其他據點的工廠生產，讓供應鏈更加多元化，「日本也是候選名單之一，如果具備先進邏輯製造能力的話，就會納入考慮」。

蘇姿丰笑言，日本是超微相當重要的成長市場，有包括索尼集團在內的強大合作夥伴，在期待擴大業務之際，也希望今後有更多技術資源能投注在日本。