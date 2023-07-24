能高越嶺國家步道西段仍易崩塌，南投林管處基於颱風期間山友安全，25日中午12起暫停開放。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

中颱杜蘇芮持續增強，預估26日、27日影響台灣最劇，奧萬大、合歡山森林遊樂區26日下午5時起預警性休園。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

中央氣象局預估中颱杜蘇芮持續增強，26日、27日影響台灣最劇，林務局南投林管處考量山區天候，為了旅客安全，宣布所轄能高越嶺國家步道西段、天池山莊等，25日中午12時起預警性休園；奧萬大、合歡山森林遊樂區26日下午5時預警性休園。暫停開放期間，核准住宿山友及旅客，可申請退費。

南投林管處指出，奧萬大國家森林遊樂區聯外道路地質脆弱，合歡山國家森林遊樂區及天池山莊則位於高山偏遠地區，山區遇豪雨，極易有崩塌或土石流災害發生，基於遊客安全考量，颱風期間暫時封閉，提醒國人事先做好防颱準備，山區居民隨時注意颱風動態，避免危難。

南投林管處建議，有關「奧萬大國家森林遊樂區」、「合歡山國家森林遊樂區」開休園相關訊息，請利用山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)網站查詢；「能高越嶺西段國家步道」及「天池山莊」開放訊息，隨時公告於天池山莊網站(http://tconline.forest.gov.tw/)。