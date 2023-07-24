82歲老翁爬虎頭山失聯，在山上度過煎熬15小時，警察、消防、家屬通力合作終尋回。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

82歲老翁昨日下午到龜山區虎頭山步道登山時，不料在山上失聯，家屬見杜蘇芮颱風襲台威力逐漸增強，心急如焚，經消防及警察人員全力展開搜救行動，在山上度過煎熬15小時的老翁終於在今午獲救，並送往榮民醫院評估與治療，讓家屬感激不已。

老翁家屬在23日晚上21時許報案，指老翁出門運動未於晚餐時間返回家中用餐，在桃園市龜山區明倫三聖宮後方步道失去聯絡，求助消防及警察人員協尋。警方通過路口監視器並至明倫三聖宮確認，證實老翁最後騎乘機車抵達三聖宮附近後下落不明。

消防人員與警方夜間立即展開搜救勤務，搜救人員兵分三路展開搜索行動。在救援過程中，家屬也積極參與搜尋行動，尋找失蹤者的下落，總計共出動消防車8輛，救護車1輛，消防員19人及搜救犬1隻，警察局共出動警察8人，耗時近15小時，消防人員、警方及民眾通力合作下，終於在颱風侵台前夕，中午12時10分左右，順利找到失蹤的82歲老翁。

老翁意識清醒，身體些微擦傷，並迅速獲得消防人員照顧。消防局隨後指派大有分隊救護車支援，將他送至榮民醫院接受進一步的醫療處置。

龜山分隊長黃稟雄表示，此次事件再度凸顯了消防、警方以及家屬的救援合作重要性，也提醒大眾在戶外活動時要特別注意安全，避免類似情況再次發生。

第一大隊大隊長賴志忠表示該起事件再度提醒民眾在進行戶外活動時務必注意安全。在天氣不穩定且風險較高的情況下，請勿任意前往山區或其他危險地帶，以確保自身安全。