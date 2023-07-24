海基會招牌活動「大陸台商子女『探索台灣之美』夏令營」，今年是第17年舉辦，仍然吸引眾多台商家庭一起踴躍報名，並規劃子女返台參加，在快樂、自在的營隊中，探索美麗台灣，認識自己的幸福家園。

今年夏令營在疫後首度復辦，主營區也是首度設立在嘉義縣，海基會精心規劃夏令營活動，讓台商子女認識台灣的多元文化、在地的風俗民情，並在輔導員大哥哥大姊姊的引導下，讓學員學習獨立自主及團隊合作，饒富教育性、互動性與啓發性，寓教於樂。

今（24）日，由海基會處長李政毅主持第一梯次始業式，與來自各地的台商家長及子女相見歡，海基會和來自各大專院校的輔導員一起服務台商子女及家長，輔導員更帶來了精心籌備的迎賓舞蹈表演，活動現場熱鬧歡騰。

本次活動由深圓整合行銷有限公司承辦，自今日起在嘉義縣展開兩個梯次，營隊報名熱烈秒殺截止，共計120名台子女報名參加，營期間將帶學員探索南台灣，藉由研習課程及參訪課程的實際體驗，強化他們對自己故鄉的情感與認識，也讓他們增添充滿台灣這塊土地的記憶與感動。