美式賣場好市多提供許多商品，讓會員們能夠一次滿足家庭所需。一位男子表示，先前他曾在好市多買了一款花蓮產的F牌有機白米，他實際食用後也覺得不錯，沒想到近日再度購買白米後竟發現許多米蟲蟲卵，讓他直呼「要加油啦不然下不了手」。不過有內行人指出，他買的該款米是二等米，所以才會出現這種狀況。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文說明，「之前買過覺得還不錯，這次感覺就有點雷，要加油啦不然下不了手」，仔細一看照片可以發現，原PO購買的是花蓮F牌有機白米，根據好市多官網，該款白米是二等米，擁有米粒晶瑩飽滿、口感Q軟有黏性等特色。

對此，許多網友紛紛回應，「說真的，好市多賣的米真的不好吃」、「蛀牙」、「還以為薏仁」、「買米還是去米店或是農會買吧，會比較新鮮」、「好市多的米都有米蟲」、「很久不買好市多的米了…」、「這個米真的不會再買」。

不過也有內行人出面解釋，「二等有二等的標準，一等有一等的標準」、「二等米瑕疵率是這樣沒錯喔」、「有機的通常不會太漂亮」、「這是XX鄉農會出產的米，有機又是二等，米粒自然不會太漂亮」、「所以，一定要買一等米才不會有這樣的情況，但好市多我最愛的白米還是新潟漁沼米」。