「法朋」蛋黃酥以40％酥皮、40％紅豆餡、20％蛋黃的黃金比例製作，整顆咬下，可嘗到酥、鹹、甜的完美平衡。（法朋烘焙甜點坊提供）

台北君悅今年以「囍月豐華」中秋月餅搶攻企業大單，8月25日前訂購可享85折早鳥優惠。(台北君悅酒店提供)

「韻悅．中秋寶盒」以朱紅牡丹花音樂木盒為餅盒外觀，每盒4入（5兩），售價1980元。(台北君悅酒店提供)

疫後第一個中秋節，送禮需求強勁，不管是一「味」難求的人氣蛋黃酥，還是星級飯店的特色月餅，都提早開賣，搶攻節慶和送禮商機，中秋酥餅大戰7月提早引爆。

近幾年，人氣蛋黃酥因為限量與難搶，加上售價不低，每年中秋節開搶，都因為秒殺而躍上媒體版面。超難搶購的蛋黃酥除了有「蛋黃酥界愛馬仕」美譽的陳耀訓‧麵包埠，預購1分鐘就完售，另有有「台灣甜點界香奈兒」美譽的「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」，店內的蛋黃酥年銷量逾10萬顆，也是人氣爆棚夯品。今(24)日中午12：00在官網開放預購中秋節「經典蛋黃酥禮盒」，20分鐘內全數完售，一度超過15000人同時上線搶購，創辦人李依錫師傅驚呼「民眾超乎預期踴躍，感謝大家支持。」

「法朋」蛋黃酥以40％酥皮、40％紅豆餡、20％蛋黃的黃金比例製作，其烘烤出的酥皮，皮薄且層次分明，整顆咬下，可嘗到酥、鹹、甜的完美平衡。今天中午開搶，許多沒搶到的民眾紛紛在官方臉書粉專留言，像是「搶了40分鐘終於成功」、「我總有一年會買到的」、「為何連盒餅乾都不讓我買」等，臉書粉專哀鴻遍野。不過疑似訂購系統不夠流暢，讓不少搶訂民眾抱怨，業者隨後也在臉書發文向所有消費者表達歉意與感謝，「對於造成大家的不便與未能滿足所有人的期待，深感抱歉，未來將優化官網販售系統，讓更多消費者都能品嘗到佳節美味。」

此外，台北君悅今年提前3個半月開賣「囍月豐華」中秋月餅搶攻企業大單，並釋出早鳥優惠，8月25日前訂購可享85折早鳥價，目標業績2500萬，較去年成長2成。

《囍月豐華》今年推出2款貴氣禮盒，朱紅牡丹花音樂木盒「韻悅．中秋寶盒」每盒4入（5兩），售價1980元；另一款則以窗前望月意象設計的「磚賞．月圓禮盒」，每盒6入（2.5兩）售價1180元。

「韻悅．中秋寶盒」木質外盒綴滿象徵富貴的朱紅牡丹花元素，盒上雕刻金光「悅」字，內嵌精細工藝八音盒，花卉美景伴隨悠揚旋律，象徵幸福川流不息、花好月圓。4款經典口味囊括法式板栗、棗泥桂圓、蓮蓉雙黃、XO干貝。

「磚賞．月圓禮盒」融揉東方復古窗花玻璃，以懷舊海棠花、十字紋圖騰元素為外盒設計，內盒為中秋月夜，傳遞家家戶戶齊聚窗櫺賞月的溫暖意象，蘊含月圓人團圓的贈禮心意。6款特色風味含括蓮蓉松子、香菇滷肉、棗泥桂圓、土鳳梨核桃、紫薯夏威夷果、東方美人茶桑葚。