Jolin日前啟動大陸巡演。（凌時差提供）

Jolin邀請視障情侶欣賞演唱會。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）7月起在大陸展開「 Ugly Beauty 2023世界巡迴演唱會」，23日廣州首場演唱會，吸引4萬名觀眾進場搶看，也是Jolin這套巡演第一次辦在戶外場地，當天氣溫直逼40度又熱又悶，Jolin一半以上的曲目都是唱跳，耐力及穩定度依舊完美；經紀人王永良24日表示：「整個團隊都非常辛苦，舞者還全身包緊緊，但我們堅持原汁原味呈現給歌迷，服裝造型都不會更動。」

Jolin暌違3年半在大陸演出，除了送上精湛的音樂與舞蹈，她也趁演出前的空檔，暖心探訪由視障者開設的「手心咖啡廳」，Jolin透過對談與親自體驗手沖咖啡，感受視障者的用心與努力，同時邀請一對視障咖啡師情侶欣賞自己的演唱會。

原來男咖啡師從初中開始就是Jolin的歌迷，每次女友吵著要分手，他都會播Jolin經典歌〈說愛你〉挽回女友的心，令人感動；Jolin在演唱會上說：「你們的勇敢及愛情故事打動了我，聽說你每一次播這首歌都奏效，所以我是你們的愛神。」隨後為2人送上該曲。

天后暖心事蹟不僅如此，Jolin中場獻唱〈玫瑰少年〉時，彩虹燈照亮觀眾席，全場一片巨大彩虹燈海，她感性提到「學校沒有教我們的事情，還有太多」、「所有生命的戰士，你們是最美麗的，展翅飛翔，勇敢的往前飛」，似為少數族群發聲，感人的一席話，立刻在微博掀起討論。