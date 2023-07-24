台灣少子化問題日益嚴峻，年輕族群不婚、不生的趨勢也加速了此現象。近日有PTT網友發現，美國中情局CIA對全球生育率的預測數字，台灣似成最後一名。粉專「政客爽」挖出總統蔡英文2016對少子化曾說「靠的不是作文比賽」，網友直呼果然自打臉，作文第一名，做事倒數第一。

根據維基百科上的「各國家和地區生育率列表」，其針對全球227個國家地區進行統計，網友發現台灣2023年預測出生率是全球墊底，最新數字僅1.09％。除了台灣之外，前幾名亞洲國家佔了不少，南韓以1.11％位居倒數第二，新加坡1.17％倒數第三。澳門與香港同為1.23％，倒數第四。同樣深受少子化與高齡化所苦的日本則為1.39％，倒數第12名。

政客爽今(24日)在臉書發文提到，2016年的蔡英文寫了好長一篇作文講少子化，還說「不是作文比賽，而是行動」。事實證明，這就是一篇作文，而少子化問題比馬政府還要嚴重，民進黨執政7年，讓年輕人不敢生是事實，每天灌水台灣經濟多好，其實就是愚民的大內宣。

蔡英文在2016年3月4日發文表示，生育小孩不僅僅是父母和家庭的責任，更需要社會的支持。少子化已經是台灣最嚴峻的挑戰，要解決這個問題，政府應該責無旁貸地為創造友善育兒環境來努力。要解決問題，靠的不是作文比賽，而是行動。余宛如委員的提案，是對於建立一個友善育兒環境拋磚引玉的帶頭倡議。後續也馬上有林淑芬委員、段宜康委員對於在國會設置托育設施的提議。

蔡英文當時強調，不只是立法院內的許多助理、記者和議事人員，許多民眾在職場上，也面臨了缺乏友善育兒環境的困擾。我也期待立法院作為「人民的國會」，能起帶頭的作用，讓台灣的整體職場環境，都能往更友善育兒的進步方向再邁進一步。

「要自己打自己臉，民進黨一向是第一名！」政客爽直呼：「恭喜民進黨執政，台灣難波萬！少子化揚威國際，我們做到了！」

網友表示「其實不在她寫了什麼！在於這些笨年輕人相信了，而且這次可能又會再相信一次」、「我們不能批評民進黨，他們邏輯跟一般人不同。只能下架最快」、「民進黨總是能預言自己有多無能」、「蔡政府上下官員一個樣，唬爛功夫了得，作文第一名，做事最後一名！」