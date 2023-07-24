泰國國會於19日以多數票否決前進黨黨魁皮塔二次提名，皮塔因此被取消競選資格。泰國會監察員認為，國會此舉恐有違憲之虞，決議將議案交由憲法法院裁決，並提議推遲27日的第3次總理投票，直至憲法法院做出裁決。

據泰媒報導，泰國會監察員發布聲明表示，自19日的國會結束後，監察員一直跟進相關事件，包括收到了民眾及下議員的訴求，要求監察員進行多達17項的審議。其中主要要求監察員考慮2個問題。首先是，國會以多數票否決皮塔二次提名的做法，是否違反《憲法》？其次是，請願人提議推遲27日的總理投票。

泰國監察員會議上周四（20日）認為此事緊急，應在下次會議前完成審議。監察員認為，提名合適的總理候選人歸屬於《憲法》的規定，而且這並不是按照國會規則提出的動議，因為《憲法》中有具體規定，他們一致認為19日國會的行為違反了《憲法》或不符合《憲法》，因此將此事提交憲法法院裁決。且為了避免可能會造成的後果，監察員決定推遲27日的總理投票，直至憲法法院做出最終裁決。