台北喜來登館內餐廳「安東廳」經半年調整，延攬米其林一星餐廳教父牛排行政主廚吳曉芳為顧問，帶領團隊更專注於牛排料理，讓安東廳重新聚焦「高級牛排館」出發。吳曉芳顧問將既有菜單重新設計，推出日本A5和牛、澳洲M9老饕牛排雙雄外、亦有4個國家多款牛排，以及10多道的口味鮮明的美東風味夏季新菜，望朝年輕化客群靠攏，提升牛排館口碑。

吳曉芳顧問(現已更名為吳小芳)於美國廚藝名校 CIA (The Culinary Institute of America)畢業，投身牛排領域超過20年，開創與執掌多家知名牛排館行政主廚一職，五度拿下米其林一星餐廳殊榮。

吳曉芳今年六月起應邀成為台北喜來登館內二樓安東廳牛排館顧問主廚，過往安東廳以牛排與法菜為雙主軸，重新出發的安東廳將著重聚焦「牛排」，集結美、日、台、澳4個國家10款牛排的豐富選擇，以及適合多人分享的24盎司30天乾式熟成丁骨牛排，吳曉芳顧問更觀察年輕客群喜好口味鮮明與餐酒搭特性，將料理風味調整趨向美國東部的鮮香辣感，同時也能更加適配葡萄酒以平衡味蕾。

為將牛排風味推至更高，安東廳引進專業乾式熟成冰櫃，兼具美觀展示也讓肉品透過本身酵素和外在微生物交互作用，提升熟成醇香與嫩化。吳曉芳顧問表示每條肉都有自己的特性，在台灣高溫潮濕的環境下，將溫度與濕度掌控得宜是需經過多次失敗與挑戰而來，操之過急易使肉品生菌腐敗或過乾硬化，達到溫濕平衡產生好的乳酸風味是關鍵。

在烹製上也一改過往低溫烘烤方式，強調「短時間高溫爐烤」讓中心溫度控制在50度左右，使內裏保持柔軟多汁，外層卻能有「酥脆焦香」的脆殼感。

安東廳新菜單除有過往教父牛排的招牌「老饕牛排」，這次吳顧問以「澳洲M9和牛」發揮，介於日本和牛的油花甜感與美國和牛重肉感的澳洲昆士蘭和牛上蓋肉，保有肉味亦香甜不膩口。另一亮點「日本A5和牛菲力」，特選日本熊本縣的A5等級和牛，因脂肪融點低，煎過呈現極致軟嫩且汁水滿溢。

適合家庭分享的「美國30天乾式熟成丁骨牛排、緬因州龍蝦」經過30天乾式熟成的丁骨部位，天然酶分解使牛肉富含香氣，一邊是軟嫩菲力、一邊是有嚼勁的紐約客，兩種風味一次享受外，筋膜部分也可安排二烤至香脆作為下酒小食。搭配舒肥波士頓龍蝦佐紅咖哩醬，鹹鮮同時保有椰奶濃甜。牛排皆提供六種配菜供選擇，必嚐「烤娃娃菜」以48個月熟成的伊比利火腿邊角料煨煮，再點綴烘乾火腿薄脆，清爽鮮甜；另推薦「玉米」有別以往奶油甜香，以帶著辣勁的是拉差醬增味，是美式料理中獨特詮釋亞洲風味的調味。

夏季新前菜共有八種選擇，以雞尾酒蝦、蟹肉餅及炸虎蝦三款最具特色，「雞尾酒蝦」為常見的西式開胃菜，新鮮白蝦沾上辣椒醬、檸檬汁、香料等特製醬料，酸辣開胃。美東馬里蘭州名菜「蟹肉餅」，手工精挑新鮮藍蟹肉混和洋蔥煎炸，搭配柳橙蛋黃醬、自製辣椒油與彩椒丁，鮮辣夏日風情。

「炸虎蝦」選用台灣黑虎蝦裹粉酥炸，搭配西谷米脆片與墨西哥莎莎醬，以青蔥醬畫盤點綴哈里薩辣醬，初嚐香辣帶勁、尾韻檸檬與蒜香接踵而至。湯品延續安東廳傳統的「干邑風味龍蝦湯」、口感改良為順滑細綢的「蘑菇卡布奇諾湯」以及選用帕達諾、莫札瑞拉及瑞士葛瑞爾三種起司與薄脆吐司的「焗烤洋蔥湯」，另有讓人耳目一新「雞肉澄清湯」，以法式清湯為底，加入自製雞肉丸與自製蝦餃，為夏季捎來一絲清爽。

作為結尾的甜點，吳顧問在甜味基礎上增加鹹度以凸顯溫和的甜感，讓賓客味蕾不易疲倦。五款甜點中主廚最推薦「布朗尼」，選用85％的黑巧克力製成濕軟布朗尼，上層是伯爵茶甘納許搭配蜜漬橙絲，佐配味噌冰淇淋，濃醇巧克力味中茶香陣陣，奶香帶出味噌甘醇味道，絕佳的鹹甜搭配。另一款「法國白桃水果雪酪」選用帶有細膩香氣的法國進口白桃與新鮮無花果，稍以炙燒激發香濃果味，搭配入口即化的自製莓果雪酪，多汁甜香與酸甜莓果感受夏涼之味。