新竹縣湖口鄉長吳淑君指出，台電輸變電工程處北區施工處發包的161KV大潭（甲）~梅湖線土建暨附屬機電統包工程（二工區），廠商將挖掘的土方堆置在湖口國小對面私有地上已有4、5層樓高，鐵皮圍籬破損，指若颱風豪雨造成土石流入野溪及民宅造成災害，台電要負所有責任，台電則澄清並非工程所屬土石方。

台電說明，吳淑君鄉長指土方堆置地點，是其他土方清運業者所設置的暫置場，並非台電工程所屬土石方，也非台電所委託的清運業者，所謂「堆置在私有地上」實屬誤解。

台電表示，「161KV大潭（甲）~梅湖線」工程土石方均依照新竹縣府核備「剩餘土石方計畫書」內容辦理，並委託合法清運業者清運至位於合法土資場，清運過程皆經過現場監造單位跟車查對，並留存紀錄備查。

台電表示，吳淑君鄉長24日公布該訊息後，即派員前往湖口鄉公所說明澄清，該土方暫置場業者也已到場，承諾負責後續清運及防護工作。

台電並指所屬統包工程，將依吳淑君鄉長及議員要求，增派人力加強工區防颱措施，並請台電委託清運公司協助派員巡視及增派機具待命，以支援鄉公所防災所需，避免颱風災情危害民眾安全。

吳淑君說，該土石堆置處只用鐵皮圍籬圍起，完全沒做防護措施，5月19日下雨時有部分土石流入野溪，因杜蘇芮颱風將來襲，她24日巡視時發現該處堆置的土方已有4、5層樓高，鐵皮圍籬大多破損，若颱風豪雨，土石勢必會流入野溪造成溪水暴漲，對附近民宅恐產生嚴重災害。

吳淑君指她為此到台電為該工程設在湖口的辦公室反應此事，廠商回應稱會立即購買大型帆布覆蓋土方做防護。她強調若颱風豪雨造成土石流入野溪及民宅等災情，台電要負起所有責任。