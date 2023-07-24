台南40多歲男子日前至台中市探訪親友，其中有3日至霧峰舊正壘球場參加比賽，事後傳出確診登革熱。霧峰區公所24日召開緊急工作會報，決議派遣清潔隊於25日上午9時針對球場附近50公尺範圍內12戶住家進行室內清潔消毒工作，並由衛生所辦理病媒斑蚊密度調查。

衛生局23日晚間接獲疾病管制署轉台南市衛生局通知，1位台南市民確診登革熱，於病毒血症期間有台中市活動史，台中市衛生單位立即展開疫調。衛生局指出，該案為40多歲男性，於17日至21日期間至台中探訪親友，活動地包含豐原、霧峰、潭子及西區，衛生單位已通知相關區公所召開區級防治中心會議，並立即啟動相關防治作為，避免本土登革熱疫情擴大。

霧峰區公所24日下午召開登革熱防治中心緊急工作會報，邀請衛生所、清潔隊、警分局及議員服務處代表參加。衛生所說明，該名男子17日至19日連續3天到舊正壘球場參加比賽。

經會議討論決議，依規定進行球場周圍50公尺範圍內計12戶住家室內清消工作，清潔隊將於25日上午9時由執行住戶室內清消；會後立即由里長、里幹事逐戶發送通知單，並由衛生所辦理病媒斑蚊密度調查。清潔隊則反映，希望做好事先溝通，獲得住戶同意後才進行室內噴藥消毒，同時要求住戶配合遮蓋食物、碗筷，並妥善安置寵物及臥病家屬，避免困擾。

市議員李天生、霧峰區長白峨嵋強調，本案並非本地發生個案，而是傳出登革熱足跡，同時登革熱並不會人傳人，而是由病媒斑蚊傳染，希望大家不要緊張。目前連續下雨，提醒鄉親們配合進行「巡、倒、清、刷」，制止病媒蚊孳生，避免發生登革熱。