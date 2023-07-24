嘉義市教育處長林立生（左）感謝嘉義市長黃敏惠（中）讓他有機會為自己故鄉嘉義市的教育。（林立生提供∕呂妍庭嘉義傳真）發展盡一分心力

嘉義市教育處長林立生（右一）今才辦完試辦數位平台整合分析合作計畫記者會，就傳出請辭獲准消息。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠小內閣又傳異動，副市長一職才剛由原財稅局長林瑞彥接任，目前財稅局長尚未派任，今又傳教育處長林立生去職消息，林立生表示，因康寧大學業務發展需要，已接受該校邀請，將擔任康寧大學主任祕書一職，日前已向市長請辭獲准。

嘉義市前副市長陳淑慧4月離職，遺缺7月初才由林瑞彥接任，目前財稅局長由副局長洪彩燕暫代，今市府團隊再傳人事異動，市府主動對外說明，教育處長林立生因另有生涯規畫，已准其予8月16日離職。

今才辦完試辦數位平台整合分析合作計畫記者會，就傳請辭獲准消息，林立生表示，很榮幸能成為市府團隊的一員，記得嘉義市在2020年辦理日環食活動時，全台灣、甚至國際都看到嘉義市的教育天文能量，也讓他成功瘦身6公斤。

林立生感謝黃敏惠市長讓他有機會為自己故鄉嘉義市的教育發展盡一分心力，近5年來與所有教育夥伴一起努力打拚，創下無數佳績，深感光榮，更深刻感受黃敏惠市長對教育事務全力的支持。