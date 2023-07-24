近日英國樂隊「The 1975」在馬來西亞首都吉隆坡表演，主唱希利（Matty Healy）在舞台上大肆批評馬來西亞政府對於LGBT社群的法律以及規範，他與樂隊另一名男性成員接吻，以行動表達不滿，該舉動導致表演喊停，引起網友熱議；近日大陸一名樂隊成員在台上表演時公然脫褲，事後引發網上批評聲浪。

根據陸媒報導，近日網上流傳一段影片，只見一支樂隊正在舞台上演奏，一名男性成員突將褲子脫下，僅穿著內褲表演，接著該成員又重複穿上、脫下的動作，有觀眾大喊「把內褲也脫了」，該樂隊為暴力香檳樂隊，樂隊經紀人坦承脫褲男子就是樂隊成員。負責單位石家莊市文旅部門則表示，該表演是LIVEHOUSE自己組織演出，暴力香檳樂隊也不在官方邀請的樂隊名單內，工作人員表示他們只對邀請樂隊有合約約束力，其他演出由各自承辦單位負責，之後音樂祭內容會進行提前審查，不允許這類行為發生。

影片曝光後，許多網友表示：「嗑了藥吧？」、「不要把搖滾當低俗，凡事都有界限」、「點進來之前以為是國外發生的事」、「真不明白唱個歌脫什麼褲子，難道褲子捂住了他的嘴，不好發聲？」、「這個樂隊，估計會被除名」、「這是有病吧，想毀了所有人的飯碗嗎」、「觀眾也是倒了八輩子血霉了，回去眼睛要洗100遍了」、「建議封殺」、「真是有病啊」、「圍觀群眾紛紛自戳雙目」。

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