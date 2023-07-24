為從基層培養國內體育人才，永豐銀行攜手職業籃球隊共同舉辦「豹小子夏令營」於今日登場；永豐銀行表示，去（2022~23）年賽季冠名贊助「桃園永豐雲豹職業籃球隊」及「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加入獻技，掀起一股籃球旋風更帶動國內籃壇關注度上升；永豐銀行致力延續籃球熱潮，透過營隊活動也讓學童從小培養運動習慣。

為期5天的夏令營將由今（2023）年T1聯盟得分王－艾夫伯（Michael Efevberha）與本土球員共同擔任教練，透過專業球員的親自指導，培植國內籃球運動潛力人才，營隊內容包括籃球基本常識、投籃動作等，也能體驗球場上的激烈對抗，以階段方式激發學童對籃球運動的興趣。

除關心學童體育發展外，永豐銀行也推出專屬18歲以下客戶的「mma兒童帳戶」，引導下一代透過mma兒童帳戶養成儲蓄好習慣，並從小開始學習理財、建立良好金錢觀念，逐步實現成長的各階段目標。

永豐銀行指出，旗下持續推廣體育活動並長期贊助各類賽事，去（2022）年獲得教育部體育署頒發「體育推手獎」－贊助類銅質獎殊榮，肯定永豐對各項運動賽事推動成果；自2019年起連續四年贊助的「政治大學雄鷹籃球隊」也在今年勇奪UBA 三連冠佳績。