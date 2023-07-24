華梵大學今年暑假推出西班牙、韓國、日本等5個有學分的熱門遊學課程，其中西班牙的「歐洲美術踏查遊學」是全台唯一的歐洲深度藝術遊學團，華梵大學指出，今年預估有1成華梵學生赴海外學習，最高能領取20萬元國際交流獎學金。

華梵大學表示，新冠疫情前赴海外交換、遊學、實習、修讀雙聯學位等出國學習的在校生比例高達4成3，疫情來襲後仍有學生堅持於疫情期間出國交換，還有人不惜延畢，也要等到出國學習機會。

華梵大學指出，旅歐17年國際知名藝術家楊侖教授帶隊的西班牙「歐洲美術踏查遊學團」，前進全球前500大名校、西班牙卡斯提亞拉曼查大學（UCLM）昆卡校區，以及巴塞隆納、馬德里等地，進行長達22天的歐洲深度藝術之旅。

楊侖表示，此次遊學課程以西班牙藝術特色為軸心，參加的學生除了在UCLM美術學院接受為期1周的藝術創作課程，課程結束並舉辦成果展，立刻擁有在歐洲參加聯展的資歷，其餘行程遊覽世界級美術館、藝術家工作室、世界遺產與名勝古蹟。

楊侖強調，「美術＋踏查」的概念是全國遊學團首創，由留學海外的藝術史博士教授擔綱領隊，親自帶學生進行藝術教學、導覽與踏查，參與歐洲重要大學的正式課程，獲頒歐洲大學結業證書。

華梵美術系三年級學生林上喆說，學校為同學爭取許多出國學習的機會，能親眼見證到國際大師級作品的震撼力，對於創作非常有幫助，有專業老師導覽帶隊更是外面花再多錢也找不到的。

華梵大學教務長簡江儒指出，華梵學生出國交換每人最高可領20萬元獎學金，統計今年全年度出國交換與參加遊學的人數已達1成，地點遍及美、德、西、韓、日、中等地，明年預計人數還會再往上衝高。