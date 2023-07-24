搶攻父親節家庭聚餐商機，台北遠東香格里拉推出一系列五星級美食饗宴，包含滬式、日式套餐與粵式桌菜，以及闔家歡樂的自助餐，讓孝子孝女們用美食表達對父親的養育之恩。The Cake Room設計三款造型蛋糕寵爸，外型吸睛，風味更是獨特，趁機融化平時嚴父形象的老爸。

連續五年榮獲米其林推薦的香宮粵菜餐廳，由新任主廚廖晉輝演繹當代精緻粵菜，推出父親節六人及十人桌菜，囊括香宮拼盤、香宮脆皮烤鴨、黃金蟲草花雲腿蒸珍珠龍膽石斑球、法國魚子醬杏香玉帶、琥珀鍋巴生菜鴨鬆、蓮子陳皮紅豆湯圓等共九道美饌。

父親總是用他的方式表達對子女的愛，趁佳節帶老爸來上海醉月樓打打牙祭，以表兒女滿心謝意。賴忠舜主廚推出九道菜式的父親節套餐，從前菜、主菜至甜點道道精緻，囊括首碟五味蟹鉗肉、羊肚菌花椒干貝燉雞湯、黑蒜美國牛仔粒佐菜飯及絲瓜蝦仁小籠包等山珍海味，適合喜歡經典滬式風味的爸爸們。

大人小孩都喜歡的人氣自助餐廳遠東Café，今夏推出「夏季水果狂歡節」，主廚團隊將新鮮水果創意融入各國料理中，從西式烤鳳梨佐手撕燒烤豬肉、慢烤紐西蘭牛舌佐青蘋果、台式紅燒牛肉麵佐龍眼，到日式鮭魚和鮭魚卵佐芒果莎莎醬手捲，還有以熱帶水果變化的南洋風味甜點、芒果雪花冰，甚至端上多種創意炭烤水果，超乎想像的絕妙好滋味，帶上老爸闔家享受暢快吃到飽！

在台北城市中心享受清幽的日式庭園用餐環境，道道如畫優美的日式懷石料理，向偉大的爸爸們致敬，ibuki日本料理推出七道式精緻懷石套餐，從生魚片、松葉蟹鉗肉茶碗蒸、美國牛菲力佐柚子黑胡椒醬和半尾波士頓活龍蝦佐海膽醬、台灣雲林蒲燒鰻魚飯及芒果冰沙，完美展現李淼文主廚精湛的日式廚藝美學。