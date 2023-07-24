小刀、雷艾美、林敬倫現身力挺采子。（浩翰宇宙無限工作室提供）

采子日前舉辦音樂會。（浩翰宇宙無限工作室提供）

采子23日一連舉辦2場「夏夜吻著海風和你 采子生日音樂會」，《全明星運動會》第2季藍隊隊友小刀、林敬倫、雷艾美現身力挺，並準備生日蛋糕為她慶生。小刀表示：「在藍隊的時候，采子就像是我的女兒，人生本來就有很多起起伏伏，覺得采子是有很豐富的人生，她也很幸運有粉絲一路的陪伴，從音樂會開場，我在後面看采子跟粉絲的互動我覺得很感動。」

在感人又溫馨的氣氛下，采子終於忍不住情緒激動落淚，感性地說：「最大的希望就是，未來不管走多久，在音樂這條路上有多麼曲折，都希望大家可以一起陪我走過，也希望接下來的音樂作品你們也可以喜歡，並從中得到共鳴，也希望可以療癒粉絲每一個夜晚。」

23日第2場演出，凱爾驚喜現身端著蛋糕上台，全場齊唱生日快樂歌為采子慶生，她分享：「在重新回歸歌手前，曾一度想著是否要放棄唱歌這條路，是凱爾不斷鼓勵我不要放棄，除了好友之外，他也算是我心靈上的導師。」感觸表示：「暌違這麽長時間的演出，感覺就像第一次舉辦音樂會。這些日子不斷跟自己對話、相處，找尋所有方式渴望釋放的過程，都更了解自己內心一些，也許每個人都有自己的課題，能跨越也好，不能也罷。人生儘管短暫、起起伏伏、時而憂鬱時而歡喜。但深刻的是，我很高興還能用音樂暫時遠離黑暗，並且和粉絲連結、擁抱、照亮彼此。」