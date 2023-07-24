超人氣卡片遊戲機「Pokemon Ga-Ole 寶可夢加傲樂」今年3月上旬在台灣創下「機台卡匣銷售超過5,000萬張」的好成績，今（24）日將與玩家們分享「寶可夢加傲樂」即將在台上市滿1000日，並將同步推出5大紀念活動的好消息。

「寶可夢加傲樂」即將於9月1日達成在台灣上市滿1,000日的里程碑。為了感謝所有玩家1000天以來的支持，台灣代理商舉辦5大紀念活動，包含全新賽事、實體店鋪活動、SEGA Taiwan卡片遊戲粉絲專頁限定的線上活動等。

5大紀念活動陸續發布，精靈寶可夢玩家們密切關注。（SEGA提供／古明弘台北傳真)

5大紀念活動首波將於7月29日至8月6日從高雄夢時代購物中心起跑，首先登場的是預計巡迴3個會場的「酋雷姆杯」活動(7月29、30日、8月5、6日為賽事活動，7月31日至8月4日為一般營業)。2023年3月起舉辦的「達克萊伊杯」依序巡迴北部、中部、南部3個會場，會場無一不爆滿，活動更是大受好評。

這次「酋雷姆杯」重新包裝，同樣會在北部、中部、南部3個會場巡迴舉辦，高雄從7月29日至8月6日開始，台中預計在8月中旬舉辦，北部的活動日期則需等候官方公布。只要參加活動就可以獲得活動卡片「酋雷姆」。另外，會場內還設有屬性猜謎活動。歡迎新手玩家參與。

上市1000天紀念的重頭戲，就是9月上旬舉辦的「免費卡匣贈送」活動，預計在全台灣免費贈送10萬張。本次贈送的卡片是特別的金色卡匣，而且是與其相對應的「傳說的寶可夢」卡匣。至於這個「傳說的寶可夢」的真面目今後會有公開提示，關於公開提示、卡匣贈送地點、贈送方式等，可從官方網站以及官方社群網站獲得第一手的消息。