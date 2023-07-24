被譽為「尖端醫療設備皇冠上的明珠」的核磁共振儀對於心腦血管、神經和腫瘤等多種重大疾病影像診斷有重大意義，其生產技術長期掌握在外國廠商手中，中國自主研發的核磁共振儀最近已獲得成功，解決多項技術難題並開始進入量產。

《央視新聞》報導，不久前中國自主研發的核磁共振儀器研製成功，開始量產，解決「卡脖子」的技術難題。而中國自主研發的核磁共振儀器可以獲得人體的全身影像，不僅解析度更高，還加速了成像速度。

中國科學院深圳先進技術研究院醫工所副所長李燁表示，「以前核磁共振就像拍照片一樣，是一張一張的，你一動照片就糊了。我們現在有了快速成像技術之後，組織動也不怕，我們可以看到它動的過程。」

北京大學深圳醫院醫學影像科副主任技師張輝介紹，中國自主研發的核磁共振儀器影象質量不遜色於國際先進的核磁共振儀器生產廠家，但價格比以前大大地降低，醫院的醫療檢查費也在逐步地降低。

中國自主研發的核磁共振儀器影象質量不遜色於國際先進的核磁共振儀器生產廠家，但價格比以前大大地降低。（圖／央視新聞）

報導稱，不僅在核磁共振的影像診斷裝備上有重大突破，中國科學院深圳先進技術研究院已經研發出可以為肝臟和乳腺疾病提供早期篩查的無創超聲彈性成像技術等。

資料顯示，2006年2月，深圳市人民政府及香港中文大學友好協商，在深圳市共同建立中國科學院深圳先進技術研究院，由9個研究所、國科大深圳先進技術學院等多個特色產業育成基地等組成。