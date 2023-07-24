台南市37個行政區24日下午5時許突然同時無預警跳電，南科管理局證實台南科學園區至少3家廠商出現瞬間「壓降」電力降載，包括設備廠、面板廠與光電廠都受波及，恐造成機台一定程度損失。國民黨立委鄭麗文指出，21日晚間二接供氣能力下降，造成大潭及海湖電廠少掉340萬瓩電力，經濟部長王美花竟喊希望三接儘快完工。直批明明供電早已亮紅燈，差點重蹈815大停電，如此脆弱的電力供應系統，完全就是國安危機。

「不是缺電，是民進黨欠電？」鄭麗文今(24日)在臉書發文質疑，上週五（21日）晚上8點多，因為中油台中天然氣接收站（二接）供氣能力下降，造成大潭電廠和民營海湖電廠少掉340萬瓩電力！「沒愛了嗎？快點愛起來？台電黑電藏去哪了？」結果當天供電差點亮紅燈，經濟部長王美花第一反應不是先檢討疏失，居然是希望三接可以儘快完工？「鄭文燦還一起讚聲？不是缺電，是缺氣？」

「笑死，外行人看熱鬧就算了，還講一堆外行話！」鄭麗文提到，台電三更半夜發出新聞稿，告訴大家免驚，因為有調度慣常水力、大林六號機組、核電廠氣渦輪機組等緊急應變，備轉容量率仍維持在15％。要不是減少供氣時，已經過了用電尖峰時間！大家才躲過停電危機！最危機的時候，備轉容量率最低約只有3％到4.6％，根本就是「限電警戒」！「這麼熱的天氣要是限電！大小姐的冷氣，還不錯嗎？」

鄭麗文指出，事發前備轉容量率約13％，如果以晚間9點後用電負載少於3000萬瓩來說，少了340萬瓩相當等於少了10％以上備轉容量，13％-10％=3％供電燈號早已亮紅燈，已經到了限電警戒了。台電半夜發聲明稿裝沒事，難道是想欲蓋彌彰嗎？

「差點重蹈覆徹815大停電！」鄭麗文強調，剛過完大暑，熱得要命，人民還要天天擔心電不夠用！政府難道不該好好解釋，到底什麼原因導致台中接收站減少供氣？台電都不用檢討都不用反省？王美花只記得要趕快蓋三接，蔡政府出事之後問題都不解決，蓋再多接有用嗎？蔡政府錯誤的能源政策，民進黨一直喊不缺電，但是如此脆弱的電力供應系統，完全就是國安危機！總不能每次都祈禱發生在半夜？或是要小動物扛吧？

鄭麗文直言，去年核二廠還沒停機，核電占總發電的9％，關掉後大約剩6％，接下來若再關核三廠，我們6％的電力又要怎麼來？完善的能源規劃才是台灣經濟發展的龍頭，穩定供電滿足產業和人民的需要！「王美花到底什麼時候會下台？賴著不走就沒事？」