女星大牙（周宜霈）日前在社群上發文，揭露過往被「黑人」陳建州性騷，然而卻遭到陳建州、范瑋琪夫婦發聲駁斥並提起民事訴訟，而今(24)日，大牙透露已收到法院的撤回起訴通知。誰料，陳建州卻表示要改提刑事訴訟，而律師李怡貞其實早在近1個月前便提出此建議，並附上原因。

大牙今日稍早在社群上曬出收到法院的撤回起訴通知，而陳建州則表示撤回民事改提刑事訴訟，繼續採取法律手段應對以維護名聲。對此，其實早在6月陳建州提起民事訴訟時，便在社群上掀起一陣對「陳建州提民事不提刑事訴訟」的討論聲浪，而律師李怡貞在上月28日便在社群上發聲，以法律專業的角度給陳建州建議。

李怡貞在貼文中指出：「你乾脆直接提告刑事誹謗，起訴後再提告民事求償一億。」直言此種方式：「不用繳一百萬的裁判費，很省錢的。而且看來未來要追加好幾個被告，會大省錢的。」更在留言區寫下「世界上最不能省的就是律師費」等字句，引發討論。誰料，事隔不到一個月，陳建州真的改提刑事訴訟，讓她發文表示：「鄭重澄清，本人不是黑人的律師。我怎會知道他這麼聽話。」

此外，由於陳建州當時與范瑋琪一併提起民事訴訟中，求償1000萬且要求大牙在臉書上刊登道歉啟事，當時李怡貞也透露「強制公開道歉 違憲」，而相關貼文曝光後，也掀起網友熱議，還有不少人驚呼律師預測的準確。

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